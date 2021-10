Vox ha demostrado hoy en el Parlament que la consellera de Salud, la socialista Patricia Gómez, ha mentido al negar que desde su departamento se había ordenado retirar toda la cartelería en castellano de los centros de salud y unidades básicas de atención de las Islas.

Gómez, en respuesta a la pregunta de la diputada de Vox Idoia Ribas sobre este asunto, ha asegurado que no se dio esa orden. Sin embargo, Ribas ha desmontado su argumentario y «la mentira de la consellera» al aportar como prueba el correo electrónico remitido desde el IB-Salut en el que se dice textualmente: «Entre hoy y mañana se debe proceder a la retirada de los carteles que sólo estén escritos en castellano (…) se proceda a retirar hoy mismo todos los carteles, de cualquier tipo, que estén redactados únicamente en castellano».

Ribas ha censurado a la consellera socialista que «su sectarismo lingüístico llega a tal extremo que prefieren dejar desinformada a toda la población con tal de no tener que leer un letrero en español. Este es el Gobierno del PSOE en Baleares. Una formación indigna de llevar la palabra español en sus siglas». Asimismo, ha recalcado que la obsesión de este Govern por «eliminar el español de la esfera pública llega al punto de impedir a la gente trabajar si no usa el catalán. Han dejado en la calle a cientos de trabajadores por no hablar catalán».

La diputada de Vox ha concluido denunciado el servilismo del PSOE con el independentismo «a cambio de un puñado de votos»: «Su desprecio hacia una de las lenguas oficiales en Baleares y común a toda España, les delata como lo que son: unos sectarios vendidos a sus intereses partidistas, capaces de renegar de su patria y de sus orígenes por un puñado de votos de fanáticos separatistas», ha apostillado.

La consellera Gómez ha reiterado que es «absolutamente falso» que se pida eliminar la cartelería en castellano de los centros de salud de Baleares. «Lo que es cierto es que la cartelería de hospitales y centros de salud está siendo bastante dispersa y desordenada, la pandemia no ha ayudado, y se están poniendo carteles en todo los espacios en los que los profesionales consideran para dar información a los usuarios y a los propios profesionales», ha explicado y recoge Europa Pres. Por ello, ha añadido, desde la subdirección de Infraestructuras y mantenimiento de servicios de los servicios centrales del IB-Salut se ha decidido hacer una revisión de esta cartelería».

Así, ha asegurado, «que se envió un correo electrónico a todas las gerencias de los hospitales y centros de salud de Baleares, en el que se solicitaba retirar todos aquellos carteles, tanto en castellano como en catalán, que están de forma irregular para ordenarlos y para que, después, el servicio de Política Lingüística los revise y adecue a las normas del manual de identidad corporativa».

«A partir de aquí», ha continuado diciendo, «se elaborará un catálogo con los logos y mensajes más adecuados y se personalizarán, si es necesario, los carteles de cada centro de salud, en castellano y catalán». «No hay ninguna alarma social, la crean ustedes negando la realidad lingüística de Baleares», ha asegurado Gómez.