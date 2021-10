El departamento de Gestión Ambiental del Consell Insular de Ibiza ha incorporado, por primera vez en Baleares, la tecnología DRON en la campaña de control biológico de plagas de mosquitos que se extiende cada año entre el 2 de marzo y el 31 de octubre y que, en el caso competencial del Consell, afecta las zonas de Ses Salines, lagunas, canales, salobrars, incluyendo la zona de Playa d’en Bolsa; Ses Feixes, Talamanca y Vila; desembocadura del río de Santa Eulària, Sant Miquel, Sant Vicent, Buscastell, Es Regueró y otras zonas de dominio público hidráulico.

La primera prueba con metodología DRON, hecha hoy después de haber obtenido el permiso de AESA, se ha realizado para aplicarse únicamente en Ses Feixes, atendiendo a la dificultad de acceso de algunos puntos. Esta campaña consiste en la vigilancia de foco, control y tratamiento cuando sea necesario. El tratamiento se realiza mediante productos biológicos, controlando la población larvaria con Bacillus thurygensis, aplicando directamente encima de la lámina de agua, informa la institución insular en un comunicado.

El conseller de Gestión Ambiental, Vicente Roig, ha explicado que «hoy se incorpora una nueva herramienta en la lucha contra los mosquitos, de la que el Consell de Ibiza es competente en las zonas húmedas y que permitirá atender aquellos espacios donde los medios terrestres no llegan, sobre todo en Ses Feixes, donde otras alternativas eran inviables».

Por su parte, el técnico del departamento, Jaume Estarelles, ha explicado que esta metodología «permite aplicar el tratamiento de manera muy controlada en zonas o sectores muy concretos, y es especialmente útil para estos lugares donde no es posible el acceso con vehículos o con operarios a pie por acumulación de agua y vegetación acuática». Estarelles ha destacado que los productos empleados afectan únicamente a la larva de mosquitos y no a otras especies, y no dejan residuos químicos permanentes.

Finalmente, el gerente de Lokímica, Noé García, ha explicado que «la actual climatología es óptima para el desarrollo de mosquitos, así que ahora es importante hacer un control biológico de los mosquitos donde se emplearán dos tipos de DRON: uno de reconocimiento, con cámaras térmicas y de grabación 4K y un otra de dispersión del producto».