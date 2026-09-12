Confirmado: las aguas de Baleares marcan este verano el récord de temperatura del litoral español: 33 grados en la Dragonera

Las aguas de Baleares marcan este verano el récord de temperatura del litoral español: 33 ºC en la Dragonera y 32,3 ºC en Mahón. Son 5 ºC más que en Cabo de Gata (Almería) y 10 ºC más que en La Coruña (Estaca de Bares).

La boya de la Dragonera (cerca de Mallorca) ha registrado la temperatura más alta del agua alcanzada hasta el momento en toda la red de medida del organismo. Lo hizo el 5 de agosto a las 18:00, cuando llegó a los 33,02 ºC. Esta boya cuenta con sensor de temperatura desde 2006.

La de Mahón registró 32,36 ºC el 8 de agosto a las 17:00, valor récord para esta boya, que cuenta con sensor de temperatura desde 2021. Excepto por la de Valencia, todas las boyas de la cuenca Levantino-Balear han batido sus propios récords de temperatura máxima.

Ya el año pasado, el Mar Mediterráneo en la zona de Baleares alcanzó una temperatura media en la superficie de 28,4 ºC durante el mes de julio de 2025, lo que supuso un registro que se situó casi 5 ºC por encima del promedio de 1982-2015.

Según los datos del Sistema de Predicción y Observación Costero de Baleares (Socib), en 2025 no solo se batieron récords en la temperatura superficial, sino que también se detectó un inédito nivel de contenido de calor en capas más profundas, con una tendencia de calentamiento particularmente intensa a 500 metros de profundidad.

Los especialistas denominan olas de calor marinas a los períodos en que las temperaturas oceánicas superan durante más de cinco días el umbral del 90% de los registros históricos. Hasta ahora era 2022 el que ostentaba el récord con 232 días de olas de calor marinas en el archipiélago balear.

Además, la boya costera de Tarragona marcó 30,7 ºC el 9 de agosto a las 17:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2013, así como para la Red Costera.

Por su parte, la boya costera de Barcelona llegó a los 30,5 ºC el 9 de agosto a las 15:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2004. Asimismo, la de Tarragona registró 30,31 ºC el 13 de agosto a las 19:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2004. A su vez, la de Cabo de Palos marcó 29,77 ºC el 21 de julio a las 20:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2006.

Puertos del Estado también recoge que la boya de Cabo Begur llegó a 29,18 ºC el 16 de agosto a las 16:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2021. Además, la de Cabo de Gata (Almería), llegó a los 28,84 ºC el 19 de agosto a las 15:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura 2001.

A su vez, también se han registrado récords este verano entre las boyas vascas y gallegas. De esta manera, la boya de Pasaia II, registró 28,4 ºC el 23 de junio a las 19:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2022. Asimismo, la de Bilbao-Vizcaya llegó a los 25,27 ºC el 12 de agosto a las 20:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2006.

Además, la de Estaca de Bares (La Coruña) registró 23,13 ºC el 13 de agosto a las 19:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2001. Asimismo, la de Villano-Sisargas marcó 22,17 ºC el 13 de agosto a las 16:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2001. Por su lado, la de Cabo Silleiro llegó a 21,55 ºC el 30 de agosto a las 21:00, valor récord para esta boya, que tiene sensor de temperatura desde 2001.

De acuerdo con Puertos del Estado, el Indicador de Clima Marino de temperatura del agua, basado en datos de las boyas, también muestra que el verano de 2026 aparece entre los años más cálidos del periodo representado, con temperaturas superiores a las medias climáticas durante prácticamente todos los meses de verano. A estos valores han contribuido especialmente los datos de las cuencas Levantino-Balear y Noratlántica, que es donde las boyas han registrado mayores valores de temperatura y valores récord.