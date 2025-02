La Policía Local de Palma ha denunciado a un conductor, de 30 años y nacionalidad ecuatoriana, por, presuntamente, haber chocado contra un semáforo de la calle Manacor, tumbarlo y negarse a hacer la prueba de alcoholemia. Los hechos se produjeron el pasado sábado, alrededor de las 00.30 horas, cuando se recibió una llamada por un accidente en esta vía con un herido leve.

En un comunicado, el cuerpo policial ha indicado que, al llegar, los agentes encontraron un coche con graves desperfectos tras haber chocado contra un semáforo peatonal y quedar arrancado de su base.

El conductor presentaba evidentes síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas pero al requerirle que realizara la prueba de etilometría, se negó repetidamente y mostró una actitud alterada y agresiva con los agentes, el personal sanitario y el servicio de grúas.

Ante esta situación, se le informó de su condición de investigado no detenido por negativa a someterse a la prueba de alcoholemia y por, supuestamente, conducir bajo los efectos del alcohol, además de su obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea citado. El vehículo fue retirado por el Servicio Municipal de Grúas para restablecer la normalidad en el tráfico.

La Policía Local ha resaltado que este tipo de conductas puede conllevar penas de hasta tres meses de prisión, tres meses de multa o hasta 31 días de trabajos en beneficio de la comunidad. Además, en todos los casos, la sanción incluye la retirada del permiso de conducir por un período de hasta un año y un día.

Otro conductor triplicaba la tasa de alcohol

Hace apenas unos días la Policía Local de Palma ha informó acerca de un hombre, español de 36 años, que triplicaba la tasa de alcohol permitida, después de que perdiera el control de su coche y chocara contra otros dos vehículos que estaban aparcados en la vía pública.

Según ha informado este cuerpo policial en un comunicado, los hechos ocurrieron la madrugada de este martes en la calle Federico García Lorca, hasta donde se desplazaron los agentes municipales alertados por un accidente de tráfico.

Al llegar, observaron que un hombre había volcado su vehículo después de perder el control del mismo y chocar contra otros dos que estaban aparcados en la calle.

El conductor, que resultó ileso, dio un resultado positivo de 0,87 miligramos por litro en aire aspirado, tres veces más de la tasa máxima permitida.

Por ello, los agentes le informaron de su condición de investigado no detenido como supuesto autor de un delito contra la seguridad vial e inmovilizaron su coche.

Esta conducta puede acarrear penas de hasta seis meses de prisión, 12 meses de multa o 90 días de trabajos en beneficio de la comunidad y, en todo caso, de hasta cuatro años de retirada del permiso de conducir.

Datos de accidentes en las carreteras

El número de conductores denunciados en Baleares por usar el móvil al volante alcanzó los 4.217 a lo largo del año 2023, lo que representa un 28% más que el año anterior.

Estos son algunos de los datos que hizo públicos la Dirección General de Tráfico (DGT), a través de un comunicado, en el que indicaba que su intención es reducir este factor de riesgo, ya que en España representa el 30 por ciento de los accidentes mortales y es una de las causas más frecuentes de infracción, junto con el consumo de alcohol, drogas o un uso inadecuado del cinturón de seguridad.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, y la jefa provincial de Tráfico, Francisca Ramis, presentaron entonces en Palma la campaña No corras, no bebas, no cambies de ruedas, que se desarrolla con la colaboración de la Federación Nacional de la Asociación de Personas con Lesión Medular y otras Discapacidades Físicas (Aspaym).

Durante un control preventivo de alcoholemia dirigido a los conductores, voluntarios de la entidad acompañaron a los agentes de tráfico para explicar, en primera persona, su testimonio acerca de las consecuencias de los accidentes de tráfico.