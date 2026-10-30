Un conductor choca contra la mediana y vuelca su coche en la calle Aragón de Palma: dio positivo en alcohol

La Policía Local de Palma intervino el pasado 27 de octubre en un aparatoso accidente de tráfico registrado en la calle Aragón, a la altura del número 226. El siniestro, que se produjo alrededor de las 18:05 horas, se saldó sin heridos después de que un turismo chocara contra la mediana y acabara volcado sobre la calzada.

Según la investigación policial, el conductor, que viajaba solo, circulaba por el carril izquierdo en dirección al centro de la ciudad. Tras superar la intersección con la calle Ter, sufrió una distracción al volante que le hizo perder el control del vehículo.

El turismo se desvió hacia la izquierda, impactó frontalmente contra la mediana y colisionó con una señal vertical instalada en ella. Como consecuencia del choque, el vehículo volcó sobre su lateral derecho y quedó inmovilizado, bloqueando el carril izquierdo de circulación.

Cabe destacar que a pesar de la aparatosidad del accidente, el conductor no sufrió lesiones.

Los agentes de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), encargados de instruir las diligencias preventivas, sometieron al conductor a una prueba de alcoholemia mediante aire espirado. El resultado fue positivo, con una tasa de 0,48 miligramos de alcohol por litro de aire espirado.

Al no alcanzar el umbral establecido para la vía penal, la Policía Local tramitó dos denuncias administrativas: una por conducir con una tasa de alcohol superior a la legalmente permitida y otra por no hacerlo con la diligencia y precaución exigidas.