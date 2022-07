Los comerciantes denuncian la eliminación de 2.000 plazas de aparcamientos en el interior de Palma

La Federación de Empresarios de Comercio de Baleares (Afedeco) ha denunciado este jueves 28 de julio en un comunicado la desmedida y descontrola eliminación de plazas de aparcamiento en el interior de Palma de Mallorca. El presidente de Afedeco, Toni Gayà, ha declarado que el «Ayuntamiento aún no ha dado ninguna solución» al sector sobre las futuras zonas más peatonalizadas de Cotlliure y Paseo Marítimo, dos lugares donde «de un plumazo se esfumarán casi 2.000 espacios para aparcar».

Desde la patronal se han mostrado altamente preocupados con la constante supresión de plazas de estacionamiento en la zona urbana de la capital balear. En esta línea, el presidente de la patronal ha manifestado que se levantaron «ayer con el titular de Cotlliure, donde desaparecerán casi 900 plazas de aparcamiento», y que lo han hecho «hoy con la supresión de otras mil plazas de estacionamiento en el Paseo Marítimo.»

Y es que la patronal, que durante esta legislatura se ha reivindicado en repetidas ocasiones por el problema de la movilidad, continúa alarmada ante la falta de previsión del consistorio de Palma. “El Ayuntamiento quiere empezar la casa por el tejado, sin ninguna previsión y vendiendo humo porque nos cuenta las maravillas de una ciudad repleta de árboles y pensada para los peatones pero olvida que los habitantes tienen que desplazarse en la mayoría de los casos en vehículo.» ha afirmado Gayà, quien además ha lanzado un interrogante al aire: «¿Dónde se va a poder estacionar dentro de un par de años?”

Cabe recordar que hace diez meses el alcalde de Palma, José Hila, aseguró que en 2040 el problema de los aparcamientos estaría solucionado con la construcción de 10 “megaparkings”. Desde la patronal de comercio, sin embargo, piensan que esto no es más que un discurso lleno de demagogia, un brindis al sol para poner la solución a 20 años vista debido a que ya ha pasado prácticamente un año y todavía no han recibido noticias de estos aparcamientos. «Quizá pretenden construirlos todos a la vez en 2040», ha apuntado Afedeco en su comunicado.

Por su parte, el presidente de la Asociación de la zona comercial de Camp Redó, Pablo Bellinfante, ha denunciado un supuesto acuerdo -falso- al que se ha llegado con los comerciantes y el consistorio en cuanto a las obras de peatonalización de la calle Cotlliure. Si bien sí que hubo alguna reunión en la que se expuso el asunto, lo que no hubo en ningún momento fue un acuerdo entre ambas partes.

Así lo ha aclarado Bellifante, quien ha añadido que no se tuvo en cuenta las aportaciones del sector empresarial, el se posicionó contrariamente al consistorio. “Según el equipo de Hila, 400 personas han realizado aportaciones, entre las que se encuentran las de los comerciantes. Efectivamente, pero con una salvedad, que nuestras aportaciones siempre han sido contrarias a la falta de previsión de aparcamientos. Se nos tiene en cuenta para engordar una cifra de aportaciones, y que parezca que hay participación ciudadana, pero olvidan que las nuestras rechazan el plan. Ni hay consenso ni hay participación en el nuevo eje

cívico”, ha enfatizado Bellinfante.

Ahora es el turno del Paseo Marítimo que se supone que, con su mayor peatonalización, tendrá más espacio para instalar nuevos negocios y comercios. No en vano, desde Afedeco no entienden por qué el consistorio no han consensuado el proyecto con las patronales y, a su vez, consideran que deberían haber presentado un eje pactado y consensuado con los agentes implicado.

«Nosotros, desde comercio, ya detectamos serias deficiencias que ponen en peligro, una vez más, el comercio de las zonas adyacentes al Paseo. Por todo ello, pedimos al equipo municipal que explique cuál va a ser el plan de estacionamientos. Si contempla, como hemos pedido desde el principio de la legislatura, que se mejoren los accesos al centro de Palma, si se plantean, como apuntamos desde AFEDECO, el transporte público gratuito o llegar al centro con lanzaderas, si han valorado nuestra propuesta de aparcamientos disuasorios en la entrada de la ciudad.», ha informado Afedeco.

Finalmente, la patronal mayoritaria en número de comercios ha insistido que no están en contra de la peatonalización pero sí en la falta de previsión, pero sienten incertidumbre por el futuro de los comercios en Palma ya que cada vez se les está dificultando más el estacionamiento. De igual modo, el presidente Gayà ha concluido: “Consideramos que todo lo que no sea facilitar la llegada de personas a las calles de la ciudad es un ataque directo a los comerciantes porque es favorecer el comercio de la periferia, el que tiene grandes explanadas para estacionar vehículos y además de manera gratuita. Nos sorprende que en los periodos previos a elecciones se intente llegar al comercio de proximidad con propuestas que quedan en un cajón cuando se gobierna”.