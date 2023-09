El Consell de Mallorca que presidía la socialista Cati Cladera firmó estando en funciones un convenio por valor de 800.000 euros con el Govern balear, también en funciones, y el Instituto Balear de la Mujer (IBDONA), para la creación de un centro de crisis de atención a las víctimas de violencia machista que debía financiarse con fondos europeos. La creación de este centro fue aprobada por el Consell en julio de 2021 pero el proyecto quedó en el olvido dos años y no fue hasta 26 de junio de 2023 cuando se firmó el convenio. Ya habían pasado las elecciones autonómicas y municipales y ya se sabía que el pacto de izquierdas no seguiría gobernando.

El actual conseller insular de Presidencia, Toni Fuster (PP) denunció estos hechos en el pleno celebrado el pasado jueves. Fuster le reprochó al anterior conseller de Derechos Sociales, Javier de Juan (PSOE), la mala gestión realizadas con los fondos europeos y le recriminó que hubiera tardado dos años en firmar el convenio con el Govern para el centro de víctimas de violencia machista y que lo hiciera en el último momento y estando en funciones.

Fuster relató en el pleno que todo empezó a mediados de julio de 2021 cuando se aprueba el plan de apoyo a las víctimas de violencia machista por el que se regula una subvención de 800.000 euros para crear un centro de atención. «Pasa un año entero, usted era el conseller y no se hace nada con este proyecto. No fue hasta noviembre de 2022 cuando empieza a dialogar con el IBDONA para el traspaso de los 800.000 euros», le recriminó Fuster a Javier de Juan, hoy conseller insular del PSOE en la oposición.

Fuster prosiguió relatando que 13 de diciembre de 2022 Javier de Juan envía una carta al IBDONA con toda la documentación sobre la creación del centro para víctimas de violencia machista que debe estar en funcionamiento antes de 2024.

«¿Y qué se hizo después?. Pues no hizo nada», le reprochó el conseller de Presidencia a Javier de Juan. No fue hasta el 5 de mayo de 2023 cuando el Consell de Mallorca envía un borrador del convenio al IBDONA solicitando la firma del mismo. Sin embargo, la directora insular de Derechos Sociales comunica al IBDONA que la firma del convenio ya no es posible debido al poco tiempo que resta para las elecciones y atendiendo a la imposibilidad de cumplir con los plazos que se estipulan. Cabe recordar que el centro debe estar en funcionamiento antes de finales del presente año.

El conseller de Presidencia le recordó en el pleno a Javier de Juan que fue su propia directora insular la que advirtió que ya no había tiempo para firmar el convenio. Así y todo, explicó Fuster, Javier de Juan decide firmar el convenio 26 de junio: «Estando en funciones y sabiendo que no iban a gobernar le deja al nuevo equipo de gobierno el convenio de 800.000 euros con los mismos plazos».

En efecto, fue el 26 de junio cuando la entonces consellera de Presidencia, Función Pública e Igualdad del Govern balear en funciones, Mercedes Garrido, y la presidenta del Consell en funciones, Catalina Cladera, acompañados por el conseller insular de presidencia en funciones, Javier de Juan, la directora insular de Igualdad, Rosa Cursach, y la directora del IBDONA, Maria Duran, firmaron el convenio para la creación del primer centro de crisis de atención 24 horas a víctimas de violencia sexual en Mallorca.

El centro, cuando sea una realidad, debe facilitar atención psicológica, jurídica y social a las víctimas de violencia sexual, los familiares y las personas del entorno, así como atención telefónica, telemática y presencial las 24 horas del día, cada día del año. Según el convenio, el IBDONA desarrollará el servicio de 24 horas de atención telefónica y telemática, así como el servicio de acompañamiento a las víctimas de violencia sexual que lo soliciten directamente a este servicio. Así mismo, será el organismo encargado de las funciones de coordinación entre todas las islas y los consells insulares respectivos, con el objeto de garantizar la prestación de un servicio uniforme e igual en todo el territorio de la comunidad autónoma de las Illes Balears.

En concreto, se atenderán a mujeres mayores de dieciséis años víctimas y supervivientes de violencia sexual, tanto si la violencia se ha producido de manera reciente como en el pasado. Para acceder, no será necesaria la interposición de una denuncia y el enfoque estará centrado en la víctima.