La coordinadora autonómica de Ciudadanos (Cs) Baleares y portavoz del Grupo Parlamentario, Patricia Guasp, ha denunciado que «las medidas anunciadas por Sánchez llegan más que tarde, son insuficientes, poco ambiciosas y no son para abordar el futuro ni el medio plazo», en su turno de intervención en la Cámara balear durante la comparecencia de la presidenta, Francina Armengol, mientras que ha exigido «medidas específicas que ayuden a los autónomos y a las familias, así como un plan específico que compense la insularidad».

Guasp ha reivindicado «la suspensión de la reforma de las cotizaciones, la recuperación de la prestación por cese de actividad, la bonificación de cuotas de autónomos y la creación de la figura del autónomo vulnerable» porque «proteger a los autónomos es proteger parte fundamental del tejido empresarial de nuestra economía», y ha denunciado que «las pymes y microempresas han sufrido muchísimo con la crisis económica derivada del Covid, están en una situación delicada y muchos han tirado de ahorros familiares para seguir manteniendo abiertos sus negocios y, encima, las ayudas no llegan a todos».

Además, sobre el bono social eléctrico, Guasp ha explicado que «desde Cs llevamos semanas pidiendo que se amplíe, aunque consideramos que esta medida no es suficiente dado que 600.000 familias sumadas a las actuales no llegan ni a dos millones».

En cuanto a las medidas anunciadas, «siguen sin existir para luchar contra la inflación desbocada desde octubre» ha apuntado Guasp y ha añadido que «desde Cs pedimos deflactar la tarifa del IRPF para evitar un doble castigo a los trabajadores por la inflación y amortiguar la pérdida de capacidad adquisitiva de las familias y de los trabajadores porque no puede ser que suban los salarios un 2% y que los precios escalen al 8%».

Desde la formación liberal «damos la bienvenida a las ayudas autonómicas al transporte y la exoneración de las tasas portuarias y pesqueras tal y como veníamos solicitando desde Cs».

Asimismo, por lo que se refiere al momento en el que llegan estas ayudas, Guasp ha recordado que «llevamos un mes de urgente y extraordinaria necesidad y el presidente Sánchez se pasa por el forro el Congreso de los Diputados sin explicar las medidas anunciadas ayer», tal y como hace el Govern en Baleares que «nos tienen aquí de convalidación en convalidación de sus decretazos».

«Se han pasado semanas tirando del comodín de la Unión Europea y, en algún momento, ha parecido que la inacción era culpa de Europa pero por aquí no voy a pasar» ha sentenciado Guasp que ha advertido que «no voy a consentir que justifiquen la cortina de humo de Sánchez y de la ministra Ribera estas semanas» porque el presidente del Gobierno «ha mentido al decir que Bruselas no dejaba que España adoptar medidas ante esta situación porque la Unión Europea sacó un menú de acciones que podían llevar a cabo los países pero España no ha hecho nada».

Por último, Guasp ha apuntado que urge «que las medidas lleguen con celeridad» y ha dudado sobre que «estas medidas sean suficientes para aliviar los bolsillos de las familias» y ha pedido al Govern de Francina Armengol que «esta crisis no la soporten las familias y los autónomos».