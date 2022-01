El eurodiputado de Ciudadanos y expresidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá, ha advertido del riesgo de que la política del Ejecutivo de Francina Armengol termine provocando en las Islas Baleares la misma persecución al castellano que se vive en Cataluña, donde existe un clima de impunidad que se puede replicar en otras partes del país. José Ramón Bauzá ha participado en una rueda de prensa de la delegación europea de Ciudadanos para apoyar la solicitud ante el Parlamento Europeo de un padre para que se vigile el cumplimiento de la sentencia que obliga a impartir el 25% de la educación en castellano. Junto al líder de Cs en Cataluña, Carlos Carrizosa, y los eurodiputados Jordi Cañas y Maite Pagazaurtundúa, la formación liberal reclama a la eurocámara que supervise que se cumplen los derechos de las familias catalanas ante la insumisión de la Generalitat de Cataluña a acatar la sentencia y ante un Gobierno central secuestrado por sus pactos con ERC. El eurodiputado liberal ha recordado que el pasado diciembre se reunió con el comisario de Justicia, Didier Reynders, para denunciar el caso de Canet y otras situaciones parecidas de las Islas Baleares y la Comunidad Valenciana. El objetivo es que la Comisión Europea sea exigente con España en el cumplimiento de la ley y que se proteja a las familias. “No podemos exigir a los padres que sean héroes. Su único objetivo es conseguir la mejor educación para sus hijos y no podemos transformar un derecho objetivo de cualquier ciudadano español en el hecho objetivo de que sean héroes por defender la aplicación de la Constitución y de la Carta Derechos Fundamentales de la UE”, ha dicho. El expresidente balear ha expuesto que durante toda su carrera política ha luchado contra los nacionalismos excluyentes y a favor del derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos. “Y como he legislado, sé que es una cuestión de voluntad política. Es inaceptable que un presidente autonómico mancille los derechos fundamentales de los padres”, ha señalado. En el caso de las Islas Baleares, ha advertido contra la ley balear anunciada por Armengol que explícitamente excluye el castellano de la educación. Y en la Comunidad Valenciana, el consejero de Educación, de Compromìs, habla de “llevar la inmersión lingüística a los hogares” y establecer “estrategias coordinadas” con Cataluña y Baleares para su fomento. “Mientras esté aquí Ciudadanos eso no va a pasar. Acudimos al único espacio institucional y administrativo que hoy por hoy puede amparar el cumplimiento de los derechos básicos de los españoles. No se puede exigir a los padres que sean héroes. Mientras eso ocurra, Ciudadanos estará a su lado”, ha añadido. Los dirigentes de Ciudadanos han acompañado al padre que ha presentado la petición este martes en Bruselas, Jordi López. “Espero que las instituciones europeas exijan a España que haga que una Administración que no cumple la ley, la cumpla”, reclama el padre en la petición al Parlamento Europeo. “Que nos ayuden. No puede ser que cada padre que pida el 25% se vea inmerso en una persecución por todos lados. Lo que ocurre en Canet lo pasamos todos los padres que pedimos este mínimo de castellano en las aulas”, ha expuesto Jordi López.