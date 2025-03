Carlos Delgado: «Pellón fue muy agresiva y luego Sánchez la premió con una Fiscalía Europea»

El principal acusado en el caso Calanova, Carlos Delgado, ha denunciado en diversas ocasiones las irregularidades cometidas durante la instrucción de la causa y señala en primer lugar que dos guardias civiles, siguiendo instrucciones de la Fiscalía, hubieran perseguido a su ex mujer para recriminarle que hubiera sido muy blanda en su declaración. En segundo lugar, según Carlos Delgado, está el comportamiento de la fiscal instructora, Laura Pellón, que seis días después de firmar el escrito de acusación fue premiada por Pedro Sánchez con una Fiscalía Europea.

P. – Ha denunciado en numerosas ocasiones que durante la fase de instrucción y durante el juicio se cometieron muchas irregularidades. ¿Cuál cree que sería la principal de ellas?

R. – La más llamativa y la más dura es cuando dos guardias civiles que estaban al frente de la investigación siguieron y persiguieron a mi ex mujer. Ella estaba en el centro comercial de Porto Pi de Palma y la llamaron preguntándole dónde estaba. Ellos le dijeron que estaban ahí, es decir, que la estaban siguiendo. Y le recriminaron cómo había declarado en el juzgado de instrucción. Le dijeron que yo era una mala persona. Le dijeron determinadas cosas que no voy a repetir porque atentan contra mi honor. Y le recriminaron que no hubiera sido dura contra mí y no me hubiera culpabilizado como ellos querían.

P.- Amedrentaron a su ex mujer.

R.-La persiguieron, la amedrentaron, la asustaron y la presionaron para posibles futuras declaraciones porque no había declarado como ellos querían. Yo lo denuncié ante la Fiscalía de Baleares y al cabo de pocos días me contestaron diciendo que se archivaba el asunto con un informe que decía que de los hechos denunciados no se desprende la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias que se denuncian cuando yo no había hablado de ningún delito. Luego lo puse en conocimiento del juez instructor, Íñigo Ares, pidiendo que testificaran los guardia civiles para que aclararan lo que había pasado y me lo denegó.

P. – ¿De quién cree que seguían órdenes esos guardias civiles?

R. – Todo el mundo sabe que la Guardia Civil actúa normalmente de la mano de la Fiscalía. Me sorprendió mucho la actuación de la fiscal Laura Pellón en la instrucción por la mala educación en sus interrogatorios. Empleaba unos tonos con una falta de respeto total. Intentó exculpar a los guardias civiles del desastre que habían hecho con mi ex mujer. Evidentemente iban de la mano. No entendíamos nada hasta que seis días después de firmar el escrito de acusación contra mí, Pedro Sánchez la nombró fiscal europea. Uno de los siete fiscales premiados en toda España se fue a Europa seis días después de firmar el escrito de acusación contra mí. Fue ahí cuando empecé a entender las cosas.