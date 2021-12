La feria internacional de turismo ITB de Berlín volverá a celebrarse de forma telemática en marzo de 2022 debido a la oleada de contagios por covid-19 que está viviendo Alemania.

Será el tercer año que esta cita, capital para los intereses turísticos de Baleares puesto que Alemania es el primer mercado emisor de viajeros a las Islas, no se realiza de forma presencial.

La organización de la ITB ha anunciado hoy en su web esta decisión a raíz de los últimos acontecimientos y las restricciones como resultado de la pandemia de coronavirus. Explican que Messe Berlin, el centro de convenciones donde se celebra la feria, «no puede ofrecer a sus expositores y socios la seguridad de planificación necesaria con la celebración de una ITB Berlín presencial».

Esgrimen que la situación actual en torno a la pandemia, así como las restricciones de viaje más estrictas y los límites de aforo impuestos para participar en grandes eventos les han llevado a dar este paso.

Martin Ecknig, CEO de Messe Berlin, ha señalado que barajaron la posibilidad de posponer la ITB hasta el verano, pero que después de consultar con sus socios decidieron «mantener las fechas a principios de marzo porque es importante para la industria de viajes, ya que los meses de verano son el periodo principal para las operaciones de viajes y turismo».

Por este motivo, Ecking ha explicado que están «fortaleciendo los elementos digitales de la feria y planificando una serie de servicios y eventos adicionales en formatos virtuales y presenciales».

Por su parte, David Ruetz, director de la ITB de Berlín, ha lamentado «profundamente esta situación» motivada por la pandemia. Ha reiterado que como organizadores han hecho «todos los esfuerzos posibles para celebrar la ITB Berlín como un evento presencial en la capital alemana. Especialmente en estos tiempos, donde la industria necesita orientación, inspiración y diálogo».

The in-person edition of #ITBBerlin 2022 will not take place as originally planned.#ITBBerlin is therefore focusing on a livestreamed #convention and #DigitalBusinessDay in March 2022 as well as in-person ITB Berlin satellite #events during 2022.https://t.co/jN7ot1rfkf pic.twitter.com/NUtGQUqfCs

— ITB Berlin (@ITB_Berlin) December 16, 2021