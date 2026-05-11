El Bus-VAO taponó el carril central de la autopista hacia Palma en hora punta todos los días de su funcionamiento

El informe técnico definitivo del Consell de Mallorca, en el que analiza la incidencia del Bus-VAO y la compara con los meses previos y los posteriores a su entrada en funcionamiento, arroja conclusiones y datos muy contundentes, no sólo en cuanto a la siniestralidad en la vía (de la que ayer informó en exclusiva OKBALEARES), sino también a su impacto negativo en la fluidez del tráfico en esta importante vía de entrada a Palma desde el aeropuerto.

El informe complementa los ya presentados en agosto y noviembre de 2023 y se elabora a petición de la Abogacía del Consell de Mallorca, en el contexto del procedimiento judicial actualmente en curso. Su finalidad es aportar datos actualizados sobre la utilización de los tres carriles en sentido Palma de la autopista Ma-19, así como sobre la accidentalidad registrada en dicho tramo, antes y después de la implantación del carril Bus-VAO (Vehículos de Alta Ocupación). Este carril no está operativo en la actualidad debido a unas obras en la infraestructura.

El informe, que obra en poder de OKBALEARES, desmenuza la ocupación de los tres carriles (Bus-VAO, central y derecho). Antes, durante y después del carril específico puesto en marcha por el Consell de Mallorca en los últimos suspiros de la legislatura socialista de Catalina Cladera.

Respecto al carril derecho, el informe apenas detecta efectos en su ocupación en la época del Bus-VAO: «Su ocupación permanece estable antes y después del Bus-VAO, con un promedio diario del 24% en horas punta y entre el 29% y el 35% el resto del día. Este carril está condicionado por el enlace del Coll, y su uso no se ha visto alterado significativamente».

El informe muestra especial contundencia en la ocupación del carril central, taponado durante el Bus-VAO: «Durante octubre (con Bus-VAO), absorbía entre un 38% y un 47% del tráfico en horas punta. Tras la retirada del Bus-VAO, su ocupación baja en todas las franjas horarias, situándose entre el 35% y el 37%. Se observa una clara redistribución del tráfico hacia el carril izquierdo».

Y estas son las conclusiones sobre la ocupación del carril izquierdo (Bus-VAO): «En funcionamiento como Bus-VAO, su ocupación era muy baja fuera de la hora punta (llegando a mínimos del 22%). Tras dejar de estar operativo como carril exclusivo, su uso aumenta de forma notable: en la franja de las 14:00, pasó del 22% al 34%. A primera hora, llega al 44%, equilibrándose con el carril central. Esta redistribución ha permitido un mejor reparto del flujo de vehículos y, en consecuencia, una mayor fluidez, especialmente en horas punta. Esto confirma lo ya anticipado en el informe de noviembre de 2023: la baja ocupación del carril Bus-VAO persistía y limitaba la capacidad real de la vía».