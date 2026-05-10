El Bus-VAO incrementó un 100% el número de accidentes y víctimas mortales en su tramo hacia Palma

OKBALEARES ha tenido acceso en exclusiva al informe técnico definitivo elaborado por los especialistas del Consell de Mallorca sobre la incidencia del periodo con el Bus-VAO activo en la siniestralidad y en la fluidez del tráfico, comparándolo con los trimestre anteriores y posteriores a su época en activo. El balance es demoledor: los accidentes mortales se duplicaron durante el periodo Bus-VAO y el flujo de tráfico en sentido Palma empeoró considerablemente.

El informe complementa los ya presentados en agosto y noviembre de 2023, y se elabora a petición de la Abogacía del Consell de Mallorca, en el contexto del procedimiento judicial actualmente en curso. Su finalidad es aportar datos actualizados sobre la utilización de los tres carriles en sentido Palma de la autopista Ma-19, así como sobre la accidentalidad registrada en dicho tramo, antes y después de la implantación del carril Bus-VAO (Vehículos de Alta Ocupación). Este carril no está operativo en la actualidad debido a unas obras en la infraestructura.

Durante los últimos meses de 2024, se realizó un seguimiento detallado de la ocupación real de los tres carriles en el tramo de la autopista Ma-19 comprendido entre el aeropuerto y Palma, especialmente en la zona del enlace del Coll d’en Rabassa (PK 6), considerado representativo del comportamiento del tráfico en este punto. El seguimiento se ha hecho a partir de imágenes de las cámaras de tráfico, seleccionando cuatro franjas horarias por día (hora punta y valle).

ACCIDENTES

Se analizaron los datos de accidentes en el tramo entre el PK 2 y el PK 7 (zona del Bus-VAO y su área de influencia), en ambos sentidos de circulación, desde el año 2021 hasta enero de 2025.

Se comparan: ocho trimestres sin Bus-VAO (febrero 2021 – octubre 2022 y noviembre 2024 – enero 2025) y ocho trimestres con Bus-VAO (noviembre 2022 – octubre 2024).

Se observa un aumento claro de la accidentalidad tras la puesta en marcha del carril Bus-VAO con un promedio trimestral de accidentes totales de 7,1 sin Bus-VAO y 15,1 con Bus-VAO. El promedio trimestral de accidentes con víctimas también es demoledor: promedio trimestral de accidentes con víctimas: 3,1 sin Bus-VAO / 6,3 con Bus-VAO. La cifra de accidentes se duplica con el Bus-VAO en funcionamiento. En el último trimestre (noviembre 2024 – enero 2025), ya sin Bus-VAO, los accidentes descienden nuevamente a cifras más contenidas.

Por tanto, en el periodo analizado se han produjeron 5 accidentes mortales en el tramo, todos ellos en sentido Palma. 4 de los 5 accidentes se producen mientras el carril Bus-VAO estaba en funcionamiento.