Baleares elimina por primera vez 60.000 plazas vacacionales ilegales ofertadas en la plataforma Airbnb durante esta legislatura.

Así lo ha subrayado la presidenta del Govern, Marga Prohens, este sábado, la líder del Ejecutivo autonómico en la 9.ª Feria de Turismo de Menorca, en Alaior, antes de participar en un foro internacional de turismo, organizado con motivo de la feria.

«Hemos retirado del mercado más de 60.000 plazas ilegales por primera vez en la historia», ha destacado Prohens, quien ha valorado el trabajo de las instituciones insulares en la lucha contra la oferta ilegal.

Prohens ha remarcado que Baleares sea actualmente un «destino refugio» y ha apostado por «continuar con la estrategia de la contención y ser prudentes».

Preguntada por la situación derivada del conflicto en Oriente Medio, Prohens ha destacado la «madurez y fortaleza» del sector turístico, así como la seguridad de las islas como destino.

«Es muy importante en este contexto porque si no, hablaríamos de otra cosa mucho más preocupante», ha sostenido, agregando que «hay que ir con cuidado» con «ciertos discursos» sobre el turismo y haciendo un llamamiento a la «responsabilidad».

Así, ha dicho que el Govern continuará con su estrategia de contención turística y ha apelado a la prudencia ante el posible impacto del conflicto en Irán.

La presidenta ha defendido que su Ejecutivo está «al lado de las empresas y familias» para hacer frente a la subida de costes, subrayando el decreto aprobado con medidas para paliar la crisis.

Además, ha agregado, la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, está trabajando para implementar medidas sociales que acompañen al primer decreto ley.

Feria Menorca

Alaior ha acogido la novena edición de la Feria de Turismo Menorca que, según la presidenta del Govern, demuestra que la isla «es un ejemplo de estrategia propia, basada en la artesanía, la industria y un producto local que marca la diferencia».

«Menorca será aquello que quieran los menorquines. Un mensaje también para el sector agrario de la isla, que es quien mejor representa su identidad y que no quieren ser jardineros, sino vivir de su trabajo», ha agregado.

En el marco de la feria, la presidenta ha destacado las medidas impulsadas por el Govern en materia turística que, ha resaltado, «comienzan a dar resultados» en la transformación del modelo turístico.

Entre otras cuestiones, ha sacado pecho del decreto de contención con la prohibición de nuevos pisos turísticos, la lucha «decidida» contra la oferta ilegal con más de 60.000 plazas retiradas y destinando el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) a proteger el territorio y mejorar el destino.

«Los datos así lo confirman: alargamos la temporada, contenemos la presión en los meses centrales y crecemos más en gasto por turista que en número de visitantes, consiguiendo el objetivo de crecer más en valor y no en volumen», ha dicho.