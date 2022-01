La concejala independentista del Ayuntamiento de Palma que lidera el área de Modelo de Ciudad, Neus Truyol, ha procedido en la aprobación inicial del nuevo Plan General, a la catalogación y protección del Palacio de Congresos de Palma, obra del arquitecto Francisco Mangado, inaugurado en 2017, pero no del hotel anexo, lo que permitiría su derribo.

Un establecimiento turístico gestionado, al igual que el centro de convenciones mediante la modalidad de alquiler por el Grupo Meliá hasta 2031, aunque con una posible prórroga de tres años más. La decisión de no catalogar el Meliá Palma Bay unido al Palacio de Congresos por una pasarela en altura, fue decidida, según fuentes oficiales de la Concejalía de Modelo de Ciudad, «por los técnicos que redactaron el Plan General», aprobado, inicialmente, a finales del año pasado.

Un nuevo planeamiento, cuyo plazo de alegaciones está abierto hasta el próximo 15 de febrero, por lo que las mismas fuentes apuntaron la posibilidad de que, la no catalogación del hotel, pueda variar, si hay ciudadanos y entidades que así lo requieren.

Sin embargo, la medida ha contado con el apoyo de la dirección política nacionalista del área de Modelo de Ciudad, que será la que tenga que decidir si acepta o no, una propuesta en este sentido. Y teniendo en cuenta los precedentes, la posibilidad de un futuro derribo no es nada descabellada, si nos atenemos a lo sucedido durante la construcción del Palacio de Congresos de Palma, que se prolongó en distintas fases, durante casi una década. A ello hay que unir la turismofobia de la que hace gala Més per Mallorca, en cada ocasión que se le presenta, atacando a la principal industria de Baleares.

En 2014, y tras 20 meses de paralización de las obras por los problemas de financiación, los mismos independistas de Més, entonces en la oposición y ahora en el gobierno de las principales administraciones de Baleares en coalición con socialistas y Podemos, exigieron al Govern del PP, derribar y desmontar el Palacio de Congresos y el hotel, para frenar lo que calificaron de «sangría» de dinero público.

A su juicio, «el desastre era total, con unas obras paradas, y una infraestructura a medias que se está degradando y convirtiendo en una ruina total», según el comunicado hecho público, hace ocho años, por el entonces portavoz de esta formación en Palma, Antoni Verger.

Según esta formación, «el Palacio de Congresos es el símbolo perfecto de la gestión ruinosa del PP: una obra faraónica que genera un gasto público enorme y que no corresponde a una justificación ni beneficio del interés público y general».