El cuadro murciano está diseñado para jugar los play off con un presupuesto alto, ello se traduce en una buena plantilla, compensada en todas sus líneas.

La llegada al banquillo de Salva Ballesta ha cambiado la tónica negativa del cuadro murciano. La pasada jornada ya logró un meritorio empate ante el Nàstic, tras ir por delante en el marcador.

Un UCAM que suma 13 puntos, en decimoquinta posición, con un bagaje muy pobre de sólo tres victorias, cuatro empates, y cinco derrotas, c on futbolistas destacados como Xemi, Armando, Chacartegui, Josete, Liberto, el ex mallorquinista Moyita y varias caras conocidas de la afición blanquiazul: el veterano guardameta Biel Ribas, el delantero gambiano la pantera Nuha Marong o e l central Manu Farrando, que no jugará porque está sancionado).

En el aspecto deportivo, el míster blanquiazul Xavi Calm sigue sin poder contar con Alfonso Martín, en periodo de recuperación (lesión de tobillo), Jesús Álvaro (lesión de rodilla), y Hugo Rodríguez. El posible once que salga a escena no diferirá mucho del que empató sin goles en El Collao, y podría estar formado por: René, bajo palos; como centrales: Carlos Delgado y el goleador Olaortua; en los laterales: Ferrone e Ignasi Vilarrasa; en medio campo, como pivotes: Miguel Ángel Cordero y Petcoff; las bandas para Canario y Armando Sahoua; en punta dos futbolistas con gol: Dioni y Vinicius Tanque. Partido muy especial para el blanquiazul Isi Ros, que defendió la camiseta del UCAM en la temporada 19-20. 1 7 futbolistas completan la convocatoria en la que de nuevo no hay representación ni del Santanyí, ni del juvenil DH.