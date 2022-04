A vida o muerte se puede catalogar el partido que disputará hoy el Atlético Baleares ante el Cornellà, jornada 30 (12.00 horas Estadio Balear). Las últimas horas no han sido positivas porque de nuevo la pandemia se ha cebado en el equipo blanquiazul. Cuatro de sus futbolistas están afectados.

El conjunto de Eloy Jiménez necesita sumar imperiosamente de tres si no quiere ver peligrar seriamente los puestos de playoff. Enfrente tendrá un rival en horas bajas y que está firmando una temporada por debajo de las expectativas, un Cornellà que está dirigido por un hombre de la casa, como es González Riutort que sustituyó hace escasas fechas al ex técnico de la Peña Raúl Casañ.

Muchas caras conocidas en la plantilla verdiblanca, como el guardameta brasileño Lucas Anacker, ex Ibiza. También figuran futbolistas de calidad como Albizua, otro ex Ibiza, el argentino Gianluca Mancuso, el futbolista de Ghana Isaac Nana, el ex Sporting B, Chiki, con 11 dianas, el ex blanquiazul Kike López y los ex de la Peña Santa Eulalià Andreu Hernández y Pipo. Un Cornellà qué es decimoquinto en la clasificación, con 35 puntos, empatado con Sanluqueño y Sevilla Atco. El conjunto catalán lograba vencer el pasado domingo 2-0 al U.E Costa Brava lo que le permitió salir momentáneamente de los puestos de descenso.

En el terreno deportivo el técnico Eloy Jiménez no podrá contar una semana más ni con Miguel Ángel Cordero, ni con Armando Sashoua, ni con el argentino Damián Petcoff. Además, hay que añadir también la baja por sanción del central Carlos Delgadoy, por supuesto, las cuatro ausencias por covid cuya identidad no se ha dado a conocer.

Un posible once que saque a escena el ex técnico del Lugo y Fuenlabrada, podría estar formado por: René Román en la portería, Luca Ferrone y Jesús Álvaro en los laterales, pareja de centrales para Olaortua y Josep Jaume que recuperarían la titularidad, como pivotes Cassio Junior, que debutaría como titular ante su afición, y Alfonso Martin; en las bandas Canario y Pastrana; en punta Vinicius Tanque y Dioni, un 4-4-2.

En el partido de la primera vuelta el conjunto blanquiazul, dirigido por aquel entonces por Xavi Calm, venció 0-2 con un doblete de Canario en un gran partido del futbolista palentino.

El club blanquiazul dada la importancia del partido vuelve a premiar la fidelidad de los abonados y les ha ofrecido durante esta semana recoger gratuitamente dos invitaciones para el trascendental partido. La iniciativa tuvo una gran acogida el día del Andorra. Paralelamente, el club regalará dos entradas a todos los aficionados que compren en la tienda oficial de Son Malferit por valor de 10 euros.

Un Cornellà al que conoce a la perfección el secretario técnico blanquiazul Jordi Roger, donde vivió una etapa gloriosa, y donde recibió la insignia de plata después de una década en la entidad barcelonesa.

En definitiva es primordial sumar de tres ante un mes de abril que se avecina muy complicado ya que enfrentará al ATB ante Algeciras y dos partidos seguidos en el Estadi Balear ante Barcelona B y Real Madrid Castilla respectivamente.