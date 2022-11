La asociación de profesores PLIS Educación, por favor ha tildado este martes de «indigna» la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB), en su rechazo a la medida cautelar para que una alumna de un instituto de Mallorca reciba el 25% del horario lectivo en castellano. Una decisión que en cambio ha aplaudido la presidenta socialista del Govern balear, Francina Armengol, al calificarla como «una buena noticia».

En un comunicado, la presidenta de PLIS, Olga Ballester, ha apoyado a la familia mallorquina que ha presentado un contencioso contra la Conselleria de Educación para exigir que su hija reciba en castellano al menos el 25% del horario lectivo y, al menos, una asignatura no lingüística troncal.

Asimismo, este colectivo a favor del bilingüismo en las aulas ha señalado que el auto, cuyo ponente es Gabriel Fiol, expone que no se puede aplicar la jurisprudencia del 25% a Baleares porque solo es aplicable en Cataluña, donde rige un modelo de inmersión, y no en Baleares, donde rige un modelo de conjunción y, por lo tanto, no concede la medida cautelar del 25% solicitada. También ha respaldado a la asociación Hablamos Español, que asesora a esta familia.

A su vez, ha defendido que el Tribunal exhibe «un prejuicio preocupante, porque posiblemente lo traslade a la futura sentencia, al declarar sin fundamentar que el centro educativo de la alumna no es de inmersión sino de conjunción».

«Pero resulta que el tribunal llega a una conclusión radicalmente incompatible con el argumento que utiliza», ha remarcado PLIS, a la vez que ha añadido: «Si el tribunal persiste en el resto del juicio en negar la aplicación a Baleares de la jurisprudencia del 25%, que establece un modelo de conjunción, a un centro que aplica inmersión de facto, estará violentando el ordenamiento jurídico, del que tendrá que dar cuenta ante el TS».

Preguntada por esta cuestión en declaraciones a los medios, la presidenta Armengol ha recalcado que el Govern «siempre» ha defendido que la sentencia del Tribunal Supremo «no tiene que ver» con la normativa balear.

Así, la líder del Ejecutivo ha considerado «una buena noticia» que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares no haya aceptado la medida cautelar solicitada por un padre sobre el 25% de clases en castellano en la enseñanza.

Por otro lado, PLIS ha remarcado los dos votos particulares contrarios al auto, que «sí ven con claridad que la jurisprudencia es aplicable a Baleares y que la medida cautelar debería haber sido concedida».

Con todo, ha recordado que el ponente del auto, Gabriel Fiol, ha sido recusado por PLIS en un contencioso contra el Govern y la Obra Cultural Balear (OCB) para conseguir la aplicación del 25% en los proyectos lingüísticos, por haber sido distinguido el magistrado por la OCB con el premio Gabriel Alomar, en reconocimiento de sus esfuerzos por la catalanidad de Baleares.

«A pesar de que ha sido rechazada la recusación, sostenemos que Gabriel Fiol debería apartarse de todas las causas que tienen que ver con la aplicación de la jurisprudencia a los proyectos lingüísticos; está contaminado, simplemente, tiene interés particular», ha terminado.