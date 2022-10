Así será el homenaje al nuevo campeón del mundo Izan Guevara

Mallorca se volcará este sábado para homenajear al último de sus campeones del mundo, el motociclista Izan Guevara, que será recibido en el Consolat por la presidenta Armengol después de haber desfilado en caravana por las principales calles de Palma. El acto dará comienzo con una concentración de motos en el antiguo Príncipes de España. Los aficionados han sido convocados en el Parc de la Mar a las 16.30 horas. Izan se encuentra ya en la isla.

Está previsto que la caravana liderada por el propio Izan, que irá en un autocar descapotable, tenga una duración aproximada de una hora, desde las 17.00. El recorrido programado es el siguiente: Centre de Tecnificació Esportiva, Gran Via Asima, Eusebi Estada, Plaça Espanya, Av. Comte de Sallent, Av. Alemanya, Via Roma, La Rambla, Plaça del Mercat, C. Unió, Plaça Rei Joan Carles I, Passeig del Borne, Av. Antoni Maura y Passeig Sagrera Consolat del Mar, donde a las seis de la tarde está previsto que sea recibido por la presidenta Armengol junto a sus familiares.

«Lo he ido improvisando sobre la marcha. No sabía cómo iba a estar en la carrera. Estoy sin voz, casi. Ha sido increíble. Poder ganar el Mundial quedando primero es brutal. Somos campeones del mundo, presión fuera, nervios fuera ya. Ahora toca celebrarlo con todo el equipo. Ha sido un año increíble. Con un inicio un poco complicado, pero, poco a poco, fuimos remontando. Sólo toca dar palabras de agradecimiento a todo el mundo que me ha estado apoyando, empezando por mi familia, después, todo mi equipo, que ha estado ahí todo el campeonato, en las malas y en las buenas, y a todos mis amigos, que me han apoyado por detrás», dijo el piloto mallorquín tras conquistar en Australia el título de campeón del mundo.

Para Izan el Mundial sólo es un paso hacia su verdadero objetivo, la MotoGP, aunque antes de eso está previsto su ascenso la próxima temporada a Moto2, extremo que ya han confirmado tanto su equipo como él: «Estoy muy contento de poder anunciar que en 2023 competiré en Moto2. «Creo que es el momento perfecto para dar el salto de categoría y para hacerlo con el GasGas Aspar Team. Juntos hemos crecido desde el Mundial Júnior y ahora estamos peleando por el título de Moto3. Me encuentro como en casa en el GasGas Aspar Team y sé que juntos podemos seguir logrando grandes resultados en el futuro», dijo el mallorquín.