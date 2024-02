«Durante el patio estaban todo el rato con los ojos en la pantalla del móvil, ni se miraban a la cara». Esta era la insostenible situación a la que llegó el colegio Pius XII, un centro concertado de Palma que desde este curso obliga a sus alumnos a depositar los teléfonos móviles en una taquilla de cristal instalada en cada clase de este colegio de Baleares. El objetivo es que «los adolescentes hablen e interacciones más entre ellos» desde primera hora de la mañana hasta que se van a casa.

Esta pionera medida afecta a todos los estudiantes desde 1º de ESO hasta 2º de Bachillerato y, si bien al principio generaba dudas entre los alumnos, profesorado y padres, ahora «recomendamos a todos los colegios a hacer lo mismo», asegura Dolors Rodríguez, directora del centro.

Gracias a esta prohibición, el Pius XII de Palma se ha adelantado a las intenciones del Govern balear y desde el mes de septiembre vive una nueva realidad. Cada clase tiene colgada en la pared una taquilla de cristal que guarda los aparatos electrónicos y permanece cerrada con una llave que guarda el profesor. En su interior, cada móvil está enumerado con el número de lista del alumno.

En relación a esto, la directora del centro escolar explica que «al presentar la idea, había dudas por si se perdían los móviles o se producían robos, pero al ver que las cajas son transparentes nadie está preocupado por eso y está todo el mundo tranquilo. Todo está muy controlado».

Esta atrevida y valiente medida se aplicó gracias a un viaje de estudios en el que los alumnos tuvieron prohibido usar el móvil. «Vimos que estaban a gusto sin pantallas y decidimos hacerlo. Ahora hablan más entre ellos y están más contentos, tanto ellos como nosotros. De hecho, ni siquiera están pendientes del móvil ni nos lo piden en ningún momento», afirma la directora del Pius XII.

Los padres agradecen la medida

Por otra parte, Dolors Rodríguez sostiene que «por el tema de las interacciones con los demás y la adicción a la pantalla los padres nos han agradecido esta medida. Tendríamos que haberlo hecho mucho antes si llegamos a saber que funciona tan bien».

La vida de este colegio concertado de Baleares antes de la medida de prohibir los móviles era muy diferente. «Los alumnos utilizaban el móvil hasta para ir al baño. Hacían un uso inadecuado del aparato y teníamos que lidiar con enfrentamientos y quejas y estar pendientes todo el rato. Ahora que están prohibidos, no hay ni sanciones ni faltas graves», afirma Rodríguez.

Por otro lado, la directora de este colegio de la capital balear explica que la prohibición también ha ayudado a reducir problemas de ciberbullying. «Actitudes como grabarse de mala manera pues ya no hay. Hay que decir que los problemas de ciberbullying surgían más desde casa y este año no hemos tenido ningún caso. A lo mejor ahora están menos viciados. Cuanto menos lo utilizan, menos necesidad tienen».

Y es que destaca Rodríguez que «salvo el primer día, que quedaron algo sorprendidos, no ha habido quejas de los alumnos. Al llegar, entregan el móvil sin problema alguno y se olvidan de él el resto del día. Hay muchos que directamente no lo traen y lo dejan casa porque saben que, de todas formas, no lo van a utilizar».

La medida, según reza el cartel de la entrada principal del centro, persigue conseguir una «socialización positiva fomentando las interacciones sociales fuera de los espacios virtuales».

El Govern pretende prohibirlo en todos los colegios e institutos

Un objetivo que también comparten desde la Conselleria de Educación del popular Antoni Vera. El Govern de Baleares anunció una iniciativa para regular el uso de los móviles en en colegio. Aunque el Ejecutivo anunció que la meta era lograr unas instrucciones comunes y un consenso entre centros, insistiendo no obstante en su autonomía para hacer efectiva la medida.

Sin embargo, la medida contemplaría excepciones, que serían de tipo médico, como por ejemplo un enfermo que está obligado a usar una aplicación, y de tipo pedagógico o metodológico, por ejemplo en una excursión para consultar una información.