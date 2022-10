Un artista e investigador mallorquín adquirió la obra de Franz Marc sin saberlo

OKDIARIO publica el segundo capítulo del posible descubrimiento en Mallorca de un millonario cuadro de Franz Marc, artista alemán de principios de siglo XX y fundador del movimiento expresionista denominado El Jinete Azul.

En este nuevo episodio, se detalla cómo fue este hallazgo artístico. Y es que la casualidad o el destino, quién sabe, llevó en la década de 1980 a Tomeu Lamo a alquilar la casa que había pertenecido a Guillem Bestard en la calle Lleó, número 46, de Pollença. De hecho, en esta vivienda se había instalado Bestard al regresar de su exilio en Inglaterra.

Cada mes quedaba con la propietaria, que era la nieta del fotógrafo, Magdalena Bestard, y con su marido, Joan Pérez, para hacer efectivo el pago del alquiler. Y como Tomeu Lamo estaba desarrollando una intensa actividad artística, las conversaciones que tenían lugar en esos encuentros se centraron a menudo en ese mundo al que también había pertenecido el abuelo de la casera Magdalena.

Fue así, entre charla y charla, como ella comentó a su inquilino que en un gran cajón de una cómoda había encontrado muchísimos dibujos que habían pertenecido a su abuelo y que, como buena parte de ellos estaban sin firmar, desconocía si podían tener algún valor.

Un día quedaron en ver conjuntamente esos dibujos, por si Tomeu podía distinguir la autoría de alguno de ellos. Lo que encontró fueron muchos dibujos del propio Guillem Bestard, que además de fotógrafo, en su madurez había desarrollado también su faceta de pintor y dibujante.

Pero no todos eran suyos. Unos 20 dibujos pertenecían, sin lugar a duda, a Joaquim Mir, gran amigo del fotógrafo de Pollença. Esta atribución fue posteriormente corroborada por el hijo del artista, Josep Mir. Otro dibujo lo atribuyó Tomeu Lamo a Isidre Nonell (carecía de firma), lo que después también fue corroborado por Gloria Escala i Romeu, datándolo en el período 1908-1909.

También pudo distinguir un grabado del expresionista alemán Wilhelm Lehmbruck de en torno a 1910, éste sí firmado e incluso titulado. También encontraron algunos grabados de París, como los titulados Moulin de la Galette y Rue de Mont Genis, firmados por Eugene Delâtres; y el titulado La Sainte Chapelle, firmado por Emile Leroy. Además de todo ello, en el cajón de la cómoda había un número de la revista satírica catalana El Papitu, de 1910, así como un óleo (no un dibujo) de Jules Pascin.

Y entre todas estas obras se encontraba una pequeña pintura de colores vivos, también sin firmar, ejecutada con una técnica claramente expresionista y que por el aspecto y estar en un archivo junto a las otras obras citadas, fechadas a principios de siglo XX, apuntaba a algún artista del movimiento surgido en Alemania en esa época.

Todas estas obras fueron adquiridas por Tomeu Lamo en 1989, estando Magdalena Bestard, la vendedora, avisada de la autoría de las que en un primer momento pudieron distinguirse.

Fue años después, durante las investigaciones diversas que Tomeu Lamo desarrolló para determinar a su vez la autoría de una obra de Salvador Dalí (que finalmente así fue reconocida) y tras consultar infinidad de recursos bibliográficos, cuando cayó en la cuenta de que la pintura de corte expresionista y sin firma que había comprado junto al resto de los dibujos de la colección de Guillem Bestard podía ser un Franz Marc.

Eso ocurrió en 2013 y desde entonces ha estado elaborando informes técnicos, efectuando consultas a los especialistas, visitando los museos y colecciones relacionadas, en fin, realizando un trabajo de indagación en verdad escrupuloso, objetivo y científico, como creo que quedará reflejado en el capítulo siguiente, que se titulada precisamente Los estudios de determinación y comprobación.

La posible obra de Franz Marc ha sido titulada por Tomeu Lamo Red and blue goat between trees. Pese a que según todos los indicios parece que fue pintada en el periodo de 1910 a 1912 y que Guillem Bestard estuvo, como ya se refirió en el capítulo anterior, en 1910 en París y que ese año ambos artistas coincidieron sin duda en la ciudad y se debieron conocer, como se recoge en diversas memorias de protagonistas de la época, lo que finalmente ha podido deducirse es que Bestard adquirió la pintura posteriormente, en su estancia de tres meses en París en el año 1928.

El artista alemán ya había muerto (lo hizo en 1916 en la batalla de Verdún de la Primera Guerra Mundial), pero sin duda que quedaban muchas obras suyas en posesión de amigos artistas y marchantes de la capital.

Además, la mayor parte de las obras de la cómoda de Bestard correspondientes a autores franceses y alemanes están fechadas con posterioridad a 1912, y hacen pensar que fue en ese 1928 cuando fueron traídas a Pollença por él. Es el caso, por ejemplo, del grabado de Wilhelm Lehmbruck, que aunque sea de 1910, no fue impreso hasta 1920. Y la pintura de Jules Pascin, puesto que este artista estuvo en París entre 1920 y 1930.

Todo ello induce a pensar que fue en ese 1928 cuando Guillem Bestard adquirió la pintura Red and blue goat between trees, pintura que no obstante había sido realizada por Franz Marc, como quedará demostrado en el próximo capítulo de este reportaje, en el período de 1910 a 1912, en el que hay constancia de la presencia del artista alemán en la capital francesa.