Arrasate: «Venimos de dos derrotas dolorosas, la espera ha sido larga»

Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, admitió en la rueda de presa previa al partido que jugará mañana en Las Palmas que «venimos de dos derrotas dolorosas y uno lo que quiere es jugar cuanto antes. La espera se ha hecho larga, pero estamos preparados».

El técnico confirmó las bajas de Abdón, Lato, Cuéllar, Maffeo y Asano, pero les añadió la de última hora del canadiense Larin, que «ha llegado con molestias que le impiden estar al 100×100 y por eso no va a viajar, porque creemos que si le forzamos hay riesgo serio de lesión». En consecuencia Muriqi va a ser el único delantero del primer equipo disponible, aunque para contrarrestarlo el juvenil Marc Doménech, que ya jugó a principios de temporada, ha vuelto a la convocatoria.

«No me quejo de las bajas porque tenemos recursos suficientes para sustituir a los que no están», dijo el técnico, que explicó que la situación «es igual para todos los equipos con internacionales. No nos gusta trabajar así, pero es lo que hay», matizó.

❤️ La 𝐥𝐢𝐬𝐭𝐚 para #LasPalmasMallorca 🖤 pic.twitter.com/r1AD7nQch9

Arrasate aseguró que ve al mallorquín Mateu Morey «preparado» para jugar a pesar de no haber disputado aún un solo minuto, pero no quiso confirmar su va a ser o no titular. «Lo tengo decidido al 100×100, pero ya lo veréis mañana», agregó.

En cuanto al rendimiento del equipo como visitante admitió que «hemos estado por debajo de lo que podemos dar en los dos últimos partidos fuera de casa. Tenemos que volver ya no a la senda de la victoria, que ojalá, sino por lo menos a repetir las prestaciones que dimos ante Leganés, Betis y Valladolid, cuando ganamos tres veces seguidas».

El entrenador del Mallorca, que dijo conocer «perfectamente» a Diego Martínez, técnico de Las Palmas, equipo que dijo que será «muy competitivo», advirtió que «necesitamos hacer un buen partido para intentar ganar, porque nos lo van a poner difícil», y en este sentido reconoció que «debemos mejorar nuestro registro goleador, porque es cierto que 10 en 13 jornadas son pocos».