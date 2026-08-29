Un conductor argentino borracho irrumpe en un carril bici de Palma, se estrella y desafía a la Policía: «¿No tenéis nada mejor que hacer?»

Un hombre de unos 60 años y nacionalidad argentina protagonizó este viernes por la noche un insólito episodio en Palma, después de acceder con su Ford Focus al carril bici de Can Pere Antoni, en Palma, recorrer cerca de 200 metros y acabar estrellándose contra los bordillos que delimitan la vía hasta quedar literalmente encajado, reventando el eje de dirección delantera.

Las imágenes del suceso, a las que ha tenido acceso en exclusiva OKBALEARES, muestran el momento exacto en el que el vehículo entra en el carril bici y comienza a avanzar por un espacio claramente demasiado estrecho para circular con normalidad. Durante el recorrido, el coche fue golpeando las protecciones laterales hasta acabar perdiendo los dos retrovisores.

Los hechos ocurrieron a última hora de la noche de este pasado viernes, cuando la zona de Can Pere Antoni estaba llena de peatones y personas practicando deporte. En un primer momento, se vivieron escenas de pánico y nerviosismo. «Nadie sabía lo que estaba pasando. La gente decía que era un conductor kamikaze; otros decían que era un lobo solitario que quería perpetrar un atentado como el de las Ramblas de Barcelona. Al final, todo quedó en un susto y era un borracho», apunta Magdalena, una vecina de Palma que estaba haciendo deporte en la zona con su amiga Cati.

Los primeros en acudir al lugar fueron los socorristas de la zona quienes consiguieron detener al conductor y alertar a los equipos de emergencia. Para entonces, el vehículo había sufrido importantes daños y tenía la dirección rota, por lo que ya no podía continuar circulando ni salir por sus propios medios del estrecho carril bici.

Poco después acudieron varias patrullas de la Policía Local de Palma. Los agentes se encontraron el Ford Focus completamente atrapado y a un conductor que, lejos de mostrarse preocupado por lo ocurrido, habría reaccionado de una manera bastante peculiar.

Según los presentes, al llegar los agentes, el hombre les habría espetado: «¿Y vosotros qué hacéis aquí? ¿No tenéis nada mejor que hacer?» La situación fue todavía más llamativa cuando los agentes le practicaron la correspondiente prueba de alcoholemia. El conductor superó con creces la tasa máxima permitida. Es decir, llevaba una buena cogorza y apenas podía mantener la verticalidad.

Además, según información policial, el hombre no tenía el carnet en regla, no había superado la ITV y no tenía seguro. Un pack completo. La noche terminó así, con el vehículo inmovilizado y atrapado en el carril bici, varios desperfectos en el turismo y el conductor pendiente de las correspondientes actuaciones policiales. Una insólita escena que sorprendió a quienes a esa hora paseaban o practicaban deporte junto a la playa de Can Pere Antoni, en Palma.