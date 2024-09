Aramburu, Miller y Tiago Dias, presentados por el Fibwi Palma

Con ganas de mejorar, seguir creciendo y aportar experiencia. Esos son los puntos más destacados con los que Tiago Días, Franco Miller y Jon Ander Aramburu afrontan su primera temporada como jugadores del Fibwi Palma. Los tres han sido presentados oficialmente como jugadores del equipo mallorquín en un acto en el que han estado acompañados por Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma.

“El proyecto que se está formando es un proyecto relativamente joven y me está sorprendiendo. Hay muchas ganas de trabajar y de mejorar y eso creo que se está viendo desde el inicio de pretemporada. Creo que los resultados que se han conseguido ante los equipos de Primera FEB con los que nos hemos enfrentado no reflejan el trabajo que se está haciendo”, ha explicado Jon Ander Aramburu, jugador referente del equipo por su dilatada experiencia en Segunda FEB.

Por su parte, Franco Miller Jr., el último jugador en fichar por el Fibwi Palma, ha explicado las razones para aterrizar en el equipo mallorquín. “Estoy muy agradecido por la oportunidad que me han dado. Quería empezar mi carrera profesional en algún lugar y aquí me han dado la oportunidad de poder crecer como jugador y como persona”, ha explicado el jugador bahameño que sobre sus primeras semanas en el equipo ha señalado que “estamos trabajando muy duro estas dos últimas semanas y tenemos mucha capacidad de crecer. Creo que podemos llegar a ser un equipo muy bueno en esta temporada”. En cuanto a las diferencias con las otras ligas en las que ha jugado, Franco Miller ha reconocido que “el baloncesto es más físico aquí. Me tengo que adaptar al juego, a los árbitros y demás pero definitivamente es diferente a la forma de jugar en Estados Unidos”.

Finalmente Tiago Días también ha explicado los motivos que le han hecho incorporarse al Fibwi Palma. “Estoy muy contento y tengo muchas ganas de arrancar la temporada. Veo al equipo muy bien y comprometido con poder hacer de esta temporada la mejor posible”, ha señalado Dias que ha agregado: “Vi este proyecto como una oportunidad para crecer y mejorar”. En cuanto a jugar en Segunda FEB esta temporada ha indicado que “todo es muy nuevo para mi porque no he seguido mucho la liga. El año pasado estaba en Alicante en la LEB Oro y seguí más esa liga pero sé que esta categoría es muy física y la verdad es que tengo ganas de arrancar ya”. En lo que respecta a la progresión del equipo ha comentado Tiago Días que “en este último partido ya vimos que podíamos jugar en equipo. El resultado no fue el que queríamos pero veo que el grupo está creciendo”.

Por su parte, Martí Vives, director deportivo del Fibwi Palma, ha analizado las primeras semanas de trabajo del equipo. “Hemos vivido dos semanas atípicas. Si nos hubiesen dicho que planificásemos la pretemporada no la habríamos planificado de esta manera porque cinco partidos en quince días con tres de ellos contra equipos de Primera FEB y dos contra dos equipos de Segunda FEB es demasiado volumen y lo que nosotros queremos es ir construyendo el equipo pero por suerte, se está haciendo un gran trabajo en esta construcción de equipo”, ha explicado el responsable del área deportiva del club que ha reconocido sentirse “muy contento” con el crecimiento del equipo. “El partido en Castellón de este pasado domingo fue brillante en varios momentos y vimos cosas muy buenas que esperamos se puedan ir mejorando y viendo semana a semana”.