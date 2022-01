P.-¿Confía en que el PP consiga gobernar en Baleares tras las elecciones de 2023?

R.-Nosotros estamos haciendo los máximos esfuerzos para conseguir poner en evidencia que los ciudadanos de Baleares con el PP tienen una alternativa de gobierno, una alternativa de gobierno sólido en la gestión y esto lo hemos demostrado en el pasado. Una alternativa de gobierno sensata, la

alternativa de gobierno posibilista. No ofrecemos a los ciudadanos mentiras, ofrecemos realidades.

P.-¿Y qué opina de la crisis que hay en el PP de Madrid y las diferencias entre la dirección nacional del partido e Isabel Díaz Ayuso?

R.-Es una cuestión que se debería resolver de puertas adentro y no de puertas afuera. A nadie se le escapa tampoco que la presidenta Isabel

Díaz Ayuso ha hecho una gestión excelente y hay que recordar la contundente victoria electoral que consiguió. Eso es indiscutible y nadie lo duda . Ayuso es un valor excelente para el Partido Popular como también lo es Alberto Núñez Feijóo, Juanma Moreno o el presidente de Murcia. No tengo la menor duda de que en breve el PP a nivel nacional será una piña.

P.-¿Hay unidad en el PP de Baleares?

R.-Es una piña y lo hemos demostrado con Marga Prohens al frente. Ahora mismo es vamos todos a una. Que nadie tenga la menor duda. Creo que vivimos una situación muy buena en el Partido Popular de Baleares y no tengo la menor duda que también a nivel nacional.

P.-¿Qué opina de la nueva Ley de Educación que se está tramitando en el Parlament balear?

R.- Desde el principio entramos en la negociación de esta ley para conseguir un consenso. El conseller de Educación, Martí March, hizo un planteamiento de consenso con el PP y nosotros lo aceptamos. Hemos mantenido bastante reuniones con la Conselleria y con los grupos parlamentarios y al final hemos conseguido que en la Ley de Educación ambas lenguas, español y catalán, sean vehiculares en el sistema educativo. El texto inicial de la ley no lo contemplaba. Hemos conseguido también que se tengan en cuenta las modalidades lingüísticas de cada isla tal como establece el Estatuto de Autonomía. Y en tercer lugar, hemos conseguido también que el término inmersión lingüística no aparezca en el texto de la ley. Al principio aparecía en el artículo 134. Ahora bien, no hemos conseguido el objetivo definitivo.

P.-¿Cuál era este objetivo?

R.-Que haya un mínimo de asignaturas no lingüísticas en lengua castellana tal como exigen las sentencias de los tribunales. Y esto es una situación que para nosotros es imprescindible. No podemos aceptar ni aceptaremos un artículo 133 y 134 de la ley que no cumple las sentencias, en este caso del Tribunal Supremo. Este tribunal es claro al respecto: en todos los centros, como mínimo, ha de existir una asignatura no lingüística en lengua castellana. Por tanto, ese 25% famoso que la Generalitat de Cataluña incumple es muy positivo para las familias y para el sistema educativo, que ambas lenguas sean regulares y con un mínimo en cada una de ellas. Pues bien, esto no lo hemos logrado. En la Ley de Educación de Baleares se permite la inmersión lingüística en catalán y nosotros creemos que este no es el camino. Defendemos el equilibrio de lenguas y defendemos un 50% en español. No podemos aprobar la primera ley de Educación de Baleares sin ese requisito, el 25% en castellano.

P.-En el Reino Unido se ha originado un tremendo escándalo por las noches de fiesta del primer ministro, Boris Johnson, en plena época de restricciones anticovid. En Baleares, sin embargo, no ha pasado nada con la noche de copas de Armengol también cuando había restricciones.

R.-Es otro ejemplo clarísimo de la doble vara de medir. ¿Alguien se ha preguntado qué sucedería si en vez de ser la señora Armengol la que se fue de copas una noche, cuando todos estábamos encerrados, hubiese sido un miembro del Partido Popular? Los alaridos del Partido Socialista y de sus socios se habrían oído desde Madrid. El PP denunció la noche de copas de Armengol y evidenció que la presidenta mentía. Se evidenció que la

señora Armengol incumplía su propia normativa. Se le pidió la dimisión y una comparecencia en el Parlament y ni dimitió ni compareció. Y el resultado práctico, a diferencia de lo que está sucediendo en el Reino Unido con el señor Johnson, es que la señora Armengol no ha tomado ninguna decisión. No ha habido ninguna asunción de responsabilidades. Pero voy a decir más. Poco tiempo después del Hat Bar, Armengol celebró una comida en el salón de Plenos del Ayuntamiento de Ibiza cuando esto estaba prohibido. Desde luego, Armengol no es un ejemplo para la ciudadanía.