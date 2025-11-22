Mallorca

El alcalde separatista de Manacor convierte un acto infantil en una proclama pro-Palestina

Miquel Oliver usa la "Diada por los Derechos de la Infancia" en una soflama ideológica

El alcalde separatista de Manacor convierte un acto infantil en una proclama pro-Palestina
El alcalde separatista de Manacor INTERIOR
Tomas Ibarz

Esteban Sureda, portavoz del Grupo  Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Manacor ha expresado el más absoluto  rechazo de su formación ante los hechos ocurridos ayer durante la celebración de la  «Diada por los Derechos de la Infancia», organizada por el consistorio manacorí y  que contó con el respaldo de la Consejería de Educación de las Islas Baleares

El portavoz de Vox califica de «inadmisible y vergonzoso que el alcalde separatista,  Miquel Oliver, y la concejal delegada de Educación y Servicios Sociales, Carme  Gomila, hayan permitido y promovido la instrumentalización política de un evento  dedicado, supuestamente, a la identidad y la cultura propia de Mallorca para  transformarlo en un acto de proselitismo ideológico centrado en conflictos  internacionales que dividen y polarizan». 

«La Diada de la Infancia no es el lugar para mítines políticos ni para la propaganda  separatista del equipo de Gobierno. Es un día para celebrar los derechos  universales de nuestros niños, no para convertirlos en herramientas de la agenda  política del alcalde Oliver y sus socios,» ha declarado Esteban Sureda. «Es una  burda manipulación exponer a niños de 5º de Primaria a manifiestos sobre el  conflicto en Gaza y Palestina, adoctrinándoles y utilizándolos para fines políticos de  forma tan descarada.» 

Vox critica que, mientras la jornada se enfocaba en la cultura local  (baile de bot, glosa, juegos tradicionales), el momento central haya sido la lectura  de un manifiesto emotivo y contundente por parte del Consell de Nins en apoyo a  los niños de Gaza y Palestina

«Mientras los niños de Manacor tienen problemas reales en nuestro municipio, como  la seguridad, el acceso a servicios básicos o el adoctrinamiento lingüístico en las  aulas, el alcalde y su concejal prefieren que se centren en Gaza. El Ayuntamiento  debería ocuparse de los derechos de los niños de Manacor, no de utilizar a  nuestros jóvenes para lanzar soflamas ideológicas de la extrema izquierda,» ha  aseverado Sureda. «Deploramos que el silencio de los adultos que hace daño, tal y  como se leyó en el manifiesto, sea el de los políticos que, como el alcalde Oliver y  la señora Gomila, no alzan la voz para defender la Constitución, la unidad de  España y los verdaderos intereses de los manacorins.» 

Vox exige al equipo de Gobierno que explique y justifique esta flagrante utilización  de recursos públicos y de un evento escolar para fines partidistas. Esteban Sureda  ha anunciado que su grupo tomará las medidas oportunas para que este tipo de  desvíos ideológicos no vuelvan a contaminar las actividades educativas del  municipio.

«El Ayuntamiento de Manacor tiene que ser un espacio neutral para todos los  vecinos, y especialmente para nuestros niños. Denunciamos enérgicamente esta  falta de respeto institucional y la utilización de los menores para promover agendas  políticas ajenas a los derechos fundamentales de todos los españoles. El alcalde  Oliver ha cruzado una línea roja y debe asumir las consecuencias por  instrumentalizar a la infancia,» concluyó Esteban Sureda.

Lo último en OkBaleares

Últimas noticias