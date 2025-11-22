Esteban Sureda, portavoz del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Manacor ha expresado el más absoluto rechazo de su formación ante los hechos ocurridos ayer durante la celebración de la «Diada por los Derechos de la Infancia», organizada por el consistorio manacorí y que contó con el respaldo de la Consejería de Educación de las Islas Baleares.

El portavoz de Vox califica de «inadmisible y vergonzoso que el alcalde separatista, Miquel Oliver, y la concejal delegada de Educación y Servicios Sociales, Carme Gomila, hayan permitido y promovido la instrumentalización política de un evento dedicado, supuestamente, a la identidad y la cultura propia de Mallorca para transformarlo en un acto de proselitismo ideológico centrado en conflictos internacionales que dividen y polarizan».

«La Diada de la Infancia no es el lugar para mítines políticos ni para la propaganda separatista del equipo de Gobierno. Es un día para celebrar los derechos universales de nuestros niños, no para convertirlos en herramientas de la agenda política del alcalde Oliver y sus socios,» ha declarado Esteban Sureda. «Es una burda manipulación exponer a niños de 5º de Primaria a manifiestos sobre el conflicto en Gaza y Palestina, adoctrinándoles y utilizándolos para fines políticos de forma tan descarada.»

Vox critica que, mientras la jornada se enfocaba en la cultura local (baile de bot, glosa, juegos tradicionales), el momento central haya sido la lectura de un manifiesto emotivo y contundente por parte del Consell de Nins en apoyo a los niños de Gaza y Palestina.

«Mientras los niños de Manacor tienen problemas reales en nuestro municipio, como la seguridad, el acceso a servicios básicos o el adoctrinamiento lingüístico en las aulas, el alcalde y su concejal prefieren que se centren en Gaza. El Ayuntamiento debería ocuparse de los derechos de los niños de Manacor, no de utilizar a nuestros jóvenes para lanzar soflamas ideológicas de la extrema izquierda,» ha aseverado Sureda. «Deploramos que el silencio de los adultos que hace daño, tal y como se leyó en el manifiesto, sea el de los políticos que, como el alcalde Oliver y la señora Gomila, no alzan la voz para defender la Constitución, la unidad de España y los verdaderos intereses de los manacorins.»

Vox exige al equipo de Gobierno que explique y justifique esta flagrante utilización de recursos públicos y de un evento escolar para fines partidistas. Esteban Sureda ha anunciado que su grupo tomará las medidas oportunas para que este tipo de desvíos ideológicos no vuelvan a contaminar las actividades educativas del municipio.

«El Ayuntamiento de Manacor tiene que ser un espacio neutral para todos los vecinos, y especialmente para nuestros niños. Denunciamos enérgicamente esta falta de respeto institucional y la utilización de los menores para promover agendas políticas ajenas a los derechos fundamentales de todos los españoles. El alcalde Oliver ha cruzado una línea roja y debe asumir las consecuencias por instrumentalizar a la infancia,» concluyó Esteban Sureda.