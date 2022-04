Javier Aguirre recupera efectivos para jugar mañana en el Martínez Valero ante el Elche. Russo ha cumplido su sanción y Salva Sevilla ya está disponible, por lo que sólo permanecen de baja los lesionados Greif, Sedlar y Galarreta, que no podrán volver hasta la próxima temporada. El Elche, por su parte, está sin delantero centro tras lesionarse tanto Lucas Boyé como Carrillo.

Es un partido trascendental para ambos, ya que el vencedor dará un paso muy importante en la lucha por la permanencia. El Elche se iría a seis puntos de distancia del Mallorca -más el golaverage-, mientras que los bermellones podrían aventajar en cuatro puntos al Cádiz, que es el que marca la frontera con el descenso si, como parece, los andaluces pierden el domingo en el Camp Nou ante el Barcelona.

Hoy ofrecerá Javier Aguirre la rueda de prensa previa al partido, pero salvo sorpresa no habrá demasiadas novedades y lo lógico es pensar que repetirá el mismo once inicial que derrotó al Atlético de Madrid en Son Moix la pasada jornada con el único cambio de Kubo por Kang, por lo que el Mallorca jugaría con Sergio Rico, Maffeo, Valjent, Raíllo, Oliván, Jaume Costa, Baba, Dani Rodríguez, Antonio Sánchez, Kubo y Muriqi.

Por su parte, el Elche se ha quedado sin sus dos delanteros centros titulares, Guido Carrillo y Lucas Boyé, ambos por lesión. Boyé, la máxima estrella del equipo, fue el autor de los dos goles ilicitanos en el partido de la primera vuelta en Son Moix. En cambio, Francisco podrá contar con el internacional argentino Javier Pastore, aunque su influencia en el equipo no está a la altura de las expectativas que despertó su fichaje. Otro jugador importante, el lateral Mójica, también estará disponible. La duda en estos momentos es el extremo Josan, que no ha podido entrenar con el equipo a causa de problemas físicos y no se sabrá hasta última hora si puede entrar en la convocatoria ante el Mallorca.

Hay mucho ambiente en Elche tras la iniciativa del club de fijar precios populares y se espera una gran entrada en el Martínez Valero, donde jugará el Mallorca su primer partido como equipo de Primera División tras haberse proclamado allí campeón de la Copa del Rey en 2003, hace casi 19 años.