Aguirre: «La realidad del Almería no es lo que dice la clasificación»

«La realidad del Almería no es lo que dice la clasificación», ha subrayado hoy Javier Aguirre, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al partido de mañana ante el colista. «Es cierto que no han ganado ningún partido, pero están jugando muy bien y tienen grandes futbolistas», ha agregado Aguirre, que ha confirmado las bajas de Valjent, Muriqi y Lato, además de explicar que «Raíllo ha estado con problemas toda la semana, el pundonor que tiene puede con todo, pero veremos qué hacemos al final».

«La victoria ante el Sevilla nos ha liberado mucho a todos. Hemos entrenado con la misma intensidad que siempre, pero ya no hay tanta tensión, se ven bromas e incluso te atreves a mirar la clasificación, algo que antes no hacías», ha admitido el entrenador del Mallorca, no sin antes vaticinar, con relación al choque de mañana, que «va a ser un partido muy duro para nosotros. Hicieron un partidazo en el Metropolitano, y si no puntuaron fue porque Oblak estuvo muy bien».

Sobre las molestias de Raíllo, que le tienen entre algodones, Aguirre dijo que «no lo sé con certeza, pero quizás tiene que ver con haber acortado el plazo de vuelta del jugador. Antonio vive y quiere al equipo y ese pundonor le hizo volver mucho antes de lo previsto. Yo tengo ocho cirugías, todas provocadas por el fútbol, y nunca quedas igual. A Raíllo le puede el corazón y es muy impaciente, pero el que lo metió en el equipo fui yo, así que yo soy el responsable de todo».

En cuanto al sustituto de Valjent, que puede estar de baja «entre un mes y un mes y medio», explicó que «tengo dos opciones, o Gio o Van der Heyden. Eso si juego con cinco, porque también podría ser que estemos atrás con cuatro y entonces salgamos con Raíllo y Nastasic o Copete».

Por lo que respecta a Larin, autor del 1-0 ante el Sevilla, admitió que «estoy contento de que se haya quitado el lastre de haber marcado por fin gol y pueda empezar a ser de nuevo el del Valladolid. Yo le insisto mucho en que se venga arriba».

«A Llabrés le he dicho delante de todos que he sido injusto con él cuando dije que iba a jugar y luego no lo hice. Es lo mejor que puedes hacer, dar siempre la cara delante del jugador», dijo sobre el extremo mallorquín, que se quedó sin participar en el partido.

Finalmente, en cuanto a la clasificación, apuntó que «estamos ahí varios equipos a pocos puntos de diferencia. Lo más importante es que sepamos hacer nuestro trabajo, porque si no te ayudas tú nadie lo hará».