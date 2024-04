La afición despedirá hoy al Mallorca en la puerta cero de Son Moix, donde a las 9.45 de la mañana Moviment Mallorquinista ha convocado una manifestación para darle el adiós a los jugadores, que a las diez abandonan el estadio para dirigirse al aeropuerto de Son Sant Joan y tomar un vuelo con dirección a Sevilla, a donde tienen previsto llegar sobre la una del mediodía. El entrenamiento oficial previo a la final está programado a las seis de la tarde, pero antes comparecerán ante los medios el entrenador Javier Aguirre y el capitán Antonio Raíllo.

📣 Mallorquinistes!

Aquest divendres a les 9.45h vos esperam a tots a la porta 0 de Son Moix🏟 per despedir com toca als nostres herois abans de partir cap a Sevilla! ✈️ pic.twitter.com/1FcNNTiL0v — Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) April 4, 2024

El entrenador facilitará la convocatoria a primera hora de esta mañana, pero en realidad viajará a Sevilla toda la plantilla, a expensas de saber el estado físico de Omar Mascarell y Martin Valjent, que están entre algodones, y que en principio no deberían ser titulares. Aguirre aún no ha decidido la alineación inicial porque tiene algunas dudas y posiblemente no se decante de manera definitiva por el once hasta primera hora del mismo sábado.

Otro acto protocolario que tendrá lugar este viernes será la foto de los entrenadores y los capitanes con el trofeo de la Copa del Rey, que se producirá entre la sesión preparatoria del Mallorca y la del Athletic. Ernesto Valverde e Iker Muniain serán los representantes rojiblancos y serán también quienes comparezcan ante los medios antes de su entrenamiento, que será a las ocho de la tarde.

Mientras, el goteo de salidas de los aficionados hacia Sevilla se producirá de manera paulatina durante todo el día. Esta mañana saldrá el primer barco, mientras que otros dos están programados para la tarde y la noche. El grueso de los vuelos de aviones se producirá en la madrugada y durante la mañana de este sábado. Más de 20.000 mallorquinistas estarán con su equipo en Sevilla en la final.