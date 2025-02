Acuerdo histórico entre el Consell y el Ayuntamiento de Inca para la futura ronda urbana de la ciudad

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Inca se han reunido este martes para consensuar el trazado de la ronda urbana de la ciudad que persigue descongestionar el tráfico del centro de Inca que se dirige hacia la Serra de Tramuntana.

Como ya anunció la institución insular, se impulsará el proyecto que quiera el Ayuntamiento, por lo que el presidente Llorenç Galmés ha puesto encima de la mesa del alcalde de Inca, Virgilio Moreno, diferentes posibilidades para que el consistorio pueda elegir la que considere mejor para la ciudad, según han explicado en un comunicado.

La opción elegida ha sido la construcción de un vial urbano que va de la rotonda de salida hacia Lluc y enlaza con la ronda de Inca, pasando por la calle de Mateu Pujades, donde se ubica el instituto Berenguer d’Anoia y la escuela Miquel Duran.

La nueva ronda tendrá poco más de un kilómetro de longitud y busca descongestionar el centro de la ciudad. Se trata de una infraestructura de tramitación larga, ya que el proyecto debe comenzarse desde cero, con solicitudes de informes ambientales y expropiaciones. Ahora los técnicos del Consell de Mallorca y los del Ayuntamiento concretarán el trazado por donde debe pasar y la tipología de la nueva infraestructura.

Reunió amb el president del @ConselldeMca, Llorenç Galmés, i el departament de Territori, Mobilitat i Infraestructures per analitzar conjuntament el traçat de la ronda d’Inca i donar les primeres passes perquè el projecte sigui una realitat tan aviat com sigui possible. pic.twitter.com/DiPbEm5woR

— Ajuntament d’Inca (@incaciutat) February 11, 2025