Acaba la Copa del Rey MAPFRE con una jornada final apoteósica

La 40 Copa del Rey MAPFRE reafirmó la fiabilidad de la bahía de Palma para acoger regatas de vela. Las nueve clases participantes pudieran completar un ambicioso programa de competición que se desarrolló a lo largo de seis jornadas, con 11 parciales en los casilleros de todas las clases salvo la femenina y la de J70, que sumaron 14. Todos llegaron al último día con la batalla por el título abierta, y hubo que esperar a la prueba final para conocer la identidad de los ganadores. Por sexto día consecutivo, el fiable Embat sopló con la intensidad suficiente para garantizar un espectáculo imprescindible en aguas de Mallorca desde la primera edición de 1982. Dos equipos revalidaron título y siete se estrenaron en el libro de oro de la Copa del Rey MAPFRE.

Los campeones de la 40 Copa del Rey MAPFRE son los alemanes Hatari (GER) en ClubSwan 50, Red Bandit en BMW ORC 1 y Meerblick Fun en BMW ORC 4; los italianos Scugnizza en BMW ORC 3 y G Spot en ClubSwan 36; y los españoles Nadir en ClubSwan 42, Teatro Soho Caixabank en BMW ORC 2, Balearia en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Alcaidesa Marina en Herbalife J70.

En BMW ORC 1, el Red Bandit de Carl-Peter Forster llegaba a la última prueba con una ventaja de cinco puntos. El equipo alemán dio muestras de su rendimiento de manera intermitente a lo largo de toda la semana, y tras terminar cuarto la Serie Previa, logró el título tras brillar en la Serie Final. Le acompañaron en el podio el argentino From Now On de Fernando Chain y el Estrella Damm de Luis Martínez Doreste. El Rey Felipe VI volvió a ponerse a los mandos del Aifos 500 y se despidió con una magnífica victoria en la última manga del campeonato. El barco de la Armada Española ocupó la quinta posición final.

En BMW ORC 2, el Teatro Soho Caixabank logró revalidar el título conseguido en 2021. El potente Swan 42 CS armado por Javier Banderas, patroneado por Daniel Cuevas y con la táctica de Luis Doreste, fue el mejor tanto en la Serie Previa como en la Final, y cerró su participación con nueve victorias parciales de 11 posibles, incluyendo la última del campeonato. En segunda posición, a siete puntos, finalizó el Rivareno Gelato – Elena Nova de Christian Plump y Javier Sanz, un punto por delante del estonio Katarina II de Aivar Tuulberg.

En BMW ORC 3, el título correspondió al Scugnizza de Enzo de Blasio. El barco italiano ganó la Serie Previa y sólo se bajó del liderato provisional en la cuarta jornada. Tras recuperar la primera posición provisional con solvencia el penúltimo día, llegaba a la manga final con la renta más abultada de toda la flota. Completaba su gesta con un tercero que le valía para llevarse el título con 15 puntos de ventaja sobre el Brujo de Federico Linares. Tercero terminó el Varicentro de Ignacio Zalvide.

En BMW ORC 4, el Meerblick Fun de Otto Pohlmann encadenó su tercera victoria parcial consecutiva para convertirse en campeón por cuatro puntos de ventaja sobre el Enewtec de F. Miguel Giménez y nueve sobre el Pulpo Negro de Giampiero Giannetti.

La clase ClubSwan 50 llegaba a la batalla final con dos claros candidatos al título: el Hatari de Marcus Brennecke, que había alcanzado el liderato provisional por primera vez la jornada previa, y el OneGroup de Stefan Heidenreich, que encabezó la provisional durante tres de los cuatro días anteriores y llegaba al último duelo con cuatro puntos de desventaja respecto a su rival. Tras el fuera de línea de OneGroup en la última salida del campeonato, al Hatari le bastó cubrir a su rival y anotar su peor parcial de la semana (11) para convertirse en flamante campeón de la 40 Copa del Rey MAPFRE.

El ganador de ClubSwan 42 fue el Nadir de Pedro Vaquer. El recién proclamado campeón del mundo de la clase cimentó su victoria en una excelente progresión a lo largo de toda la semana. El barco mallorquín, que cuenta a la táctica con el canario Rayco Tabares, terminó la Serie Previa en quinta posición, se impuso en un duelo a tres con el Koyré – Spirit of Nerina de Mirko Bargolini y el Pez de Abril de José María Meseguer, que terminaron la regata en ese orden.

En ClubSwan 36, el italiano Farstar de Lorenzo Monzo salía como líder por quinto día consecutivo, dos puntos por delante del campeón 2021, el monegasco G Spot de Giangiacomo Serena. La victoria se resolvió en una dramática manga final, en la que el defensor del título supo jugar sus cartas para anotar un valioso segundo que equivalía a alzar su segunda Copa consecutiva. Después de 11 parciales, el campeón aventajó a su inmediato perseguidor por sólo un punto, la renta más ajustada de esta edición. Tercero finalizó el turco Facing Future de Mehmet Taki, con la táctica del campeón olímpico vasco Iker Martínez.

Tanto la clase femenina como la de los monotipos J70 se despidieron con dos mangas en la jornada final. En Mallorca Sotheby’s Women’s Cup, el Balearia de María Bover se impuso en una batalla a tres con el Dorsia Covirán de Natalia Vía-Dufresne y el Soho Boutique Hotels de Eva González. El equipo del RCNP ganó la Serie Previa, se mantuvo al frente de la provisional cada día menos el primero de la Serie Final, y terminó con una renta de cuatro puntos sobre las campeonas 2021, el Dorsia Covirán.

En Herbalife J70, el campeón fue el Alcaidesa Marina de Gustavo Martínez Doreste, seguido por el Les Roches – Tripsst de Luis Bugallo y el Bodega Can Marles de Jorge Martínez Doreste.

Además de los nueve trofeos de campeones de clase, la 40 Copa del Rey MAPFRE premia a los mejores equipos entre las clases que compiten en tiempo real (ClubSwan, J70 y J80) y en tiempo compensado (ORC). La combinación de resultados resolvió que el Balearia fue el mejor en tiempo real y el Teatro Soho Caixabank fue el mejor en tiempo compensado. El barco de Javier Banderas revalidó así el título conseguido en 2021.

La entrega de premios se celebrará a las 21:00h en el recinto de Ses Voltes, a los pies de la Catedral de Palma.