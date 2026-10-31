El absentismo golpea a los hoteles de Ibiza: provoca sobrecarga de trabajo en tres de cada cuatro empresas y dispara las horas extras

El absentismo golpea a los hoteles de Ibiza y provoca sobrecarga de trabajo en tres de cada cuatro y dispara las horas extras en más de la mitad de establecimientos. En concreto, el 72% de los establecimientos asegura que las ausencias de trabajadores provocan una sobrecarga de trabajo en el resto de la plantilla, mientras que el 60% señala que obligan a incrementar las horas extraordinarias.

El primer estudio sobre clima laboral elaborado por la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (FEHIF) revela en este apartado que las enfermedades comunes son el principal motivo de ausencia justificada señalado por las empresas, con un 92% de respuestas.

Le siguen los permisos relacionados con el nacimiento, el cuidado de menores y la conciliación familiar (24%), los permisos retribuidos (20%), los accidentes laborales y enfermedades profesionales (16%), otras ausencias amparadas legalmente (14%) y los accidentes no laborales (12%).

El estudio diferencia estas situaciones de las ausencias sin causa acreditada. En este segundo apartado, el 42% de los establecimientos señala haber registrado ausencias de una jornada sin explicación por parte del trabajador, mientras que el 36% menciona la falta de comunicación previa.

Los retrasos reiterados aparecen en el 34% de las respuestas y las ausencias parciales o abandonos anticipados del puesto de trabajo, en el 24%. Por el contrario, el 38% de las empresas asegura no haber sufrido ausencias injustificadas significativas.

Las consecuencias del absentismo van más allá de la organización de los turnos. Además de la sobrecarga del resto de trabajadores y el incremento de las horas extraordinarias, el 40% de las empresas señala la necesidad de realizar sustituciones para cubrir los puestos vacantes.

Otro 36% reconoce dificultades para mantener el nivel del servicio, mientras que el 30% advierte de un incremento de los costes laborales. En el 2% de los establecimientos, las ausencias han llegado a provocar una reducción temporal de servicios. Solo el 12% considera que el absentismo no ha tenido efectos relevantes sobre su actividad.

El problema adquiere especial importancia en los establecimientos de mayor tamaño, donde la gestión de plantillas numerosas y la necesidad de cubrir diferentes departamentos complican la organización del trabajo.

La patronal hotelera también advierte de las carencias de la oferta formativa. El 50% de los establecimientos considera que la formación disponible en Ibiza y Formentera es poco o nada adecuada para sus necesidades, mientras que otro 20% asegura desconocerla. Solo el 30% realiza una valoración positiva.

Entre las propuestas planteadas por los empresarios figuran la organización de cursos de hostelería durante los meses de invierno, la formación específica para personal de mantenimiento, cocina y restauración y la enseñanza de idiomas aplicados al sector turístico. También reclaman formación en gestión del estrés, resolución de conflictos, liderazgo y dirección de equipos.