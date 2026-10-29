Tres de cada cuatro hoteleros de Ibiza y Formentera han tenido que dar alojamiento o pagar ayudas a la vivienda para poder retener a su plantilla

Tres de cada cuatro hoteleros de Ibiza y Formentera han tenido que facilitar alojamiento o pagar ayudas para poder retener su plantilla la pasada temporada veraniega, ya sea mediante recursos propios, gestión directa, ayudas, alquileres o acuerdos con terceros.

La Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif) considera que este esfuerzo responde a la necesidad de facilitar condiciones de alojamiento adecuadas a los trabajadores ante las dificultades de acceso a la vivienda. No obstante, precisa que esta respuesta empresarial no debe convertirse en una obligación general ni sustituir las actuaciones necesarias para abordar el problema.

Así se desprende de la primera encuesta de clima laboral entre sus empresas asociadas con el objetivo de disponer de un diagnóstico sobre las principales dificultades y necesidades del sector en la gestión de sus plantillas.

En esta primera edición han participado empresas que gestionan 96 establecimientos y 24.266 plazas de alojamiento turístico. Esta capacidad representa cerca del 28% de las 86.795 plazas que suman Eivissa y Formentera en las tipologías de alojamiento analizadas. Los participantes en la encuesta representan el 42,69% de las plazas asociadas.

Desde la Fehif han señalado que la encuesta «permite pasar de las experiencias individuales a un diagnóstico compartido y con datos. Los resultados confirman que la vivienda condiciona la capacidad del sector para atraer y mantener a sus equipos, y ofrecen una base rigurosa para seguir trabajando con las administraciones y los agentes sociales en soluciones».

El 82% de empresas considera que el acceso a la vivienda afecta mucho a la captación o permanencia de los trabajadores y el 18% restante señala una afectación moderada.

Dificultades en las plantillas

Según la encuesta, el 78% de las empresas participantes reconoce dificultades para completar la plantilla prevista durante la temporada. El 48% del total de participantes califica estas dificultades de moderadas o graves. Asimismo, el 44% señala que la falta de personal adecuado ha afectado de forma moderada o elevada al funcionamiento del establecimiento.

Pisos y limpieza, cocina y sala y restauración concentran las mayores dificultades de cobertura, con un 62, un 56 y un 44 % de menciones, respectivamente. Estos departamentos también destacan entre las áreas con mayor rotación, lo que refleja que el reto no se limita a incorporar trabajadores, sino que incluye favorecer su continuidad.

Respecto a la temporada anterior, el 46% de los participantes considera que la rotación ha aumentado; el 36%, que se ha mantenido; y el 12%, que ha disminuido. Para un 6%, no ha sido significativa.