ABINI pedirá reuniones a todos los partidos ante el inicio del ciclo electoral para conocer sus propuestas en materia de vivienda

La Asociación Balear de Agencias Inmobiliarias Nacionales e Internacionales (ABINI) solicitará en las próximas semanas reuniones con todos los partidos políticos con representación en Baleares para conocer de primera mano sus propuestas en materia de vivienda ante el inicio del ciclo preelectoral.

La organización considera que el acceso a la vivienda se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales asuntos del debate político y social en las Islas, en un contexto marcado por el déficit de oferta residencial acumulado durante décadas, el incremento de la dificultad para acceder a una vivienda y las distintas propuestas planteadas por las administraciones y las formaciones políticas.

Desde ABINI defienden que la situación requiere, a su juicio, una estrategia a medio y largo plazo basada en datos, planificación y continuidad de las políticas públicas. La asociación reclama evitar medidas que, según sostiene, aborden únicamente una parte del problema sin actuar sobre la falta de oferta.

En este contexto, ABINI considera que propuestas como una eventual limitación de la compra de segundas residencias deben analizarse atendiendo a su encaje jurídico y a sus posibles efectos sobre el mercado inmobiliario y la generación de vivienda. La entidad advierte, además, de que una restricción de este tipo también podría afectar a los ciudadanos de Baleares que quieran adquirir una segunda residencia.

«Entramos en una etapa en la que los partidos están elaborando sus programas electorales. Es el momento adecuado para conocer qué modelo de vivienda plantean para Baleares y, sobre todo, qué recursos reales están dispuestos a destinar», señala el presidente de ABINI, Daniel Arenas.

La asociación trasladará a las distintas formaciones una serie de cuestiones que considera relevantes para valorar la viabilidad de sus propuestas. Entre ellas, qué partidas presupuestarias concretas prevén dedicar a vivienda en los presupuestos de la comunidad autónoma en caso de gobernar, qué estrategia plantean tanto para residentes como para no residentes y qué papel otorgarán al Observatorio de la Vivienda, creado a petición del sector inmobiliario balear.

ABINI sostiene que el origen principal de la actual tensión del mercado se encuentra en un déficit estructural de oferta acumulado durante décadas. Por ello, considera que centrar las políticas en limitar el acceso de determinados compradores no resuelve la falta de viviendas disponibles y, según la asociación, puede generar incertidumbre jurídica y efectos económicos.

La organización sitúa el aumento de la oferta como uno de los ejes principales de cualquier política de vivienda. En este sentido, defiende que la vivienda asequible se destine íntegramente a residentes y que los nuevos desarrollos urbanísticos incorporen también este objetivo.

Defensa del mercado libre

ABINI reivindica asimismo el funcionamiento del mercado libre y cuestiona las restricciones a la compraventa en función del origen o lugar de residencia del comprador.

«Cualquier propietario en Baleares debe poder vender su vivienda a quien considere oportuno. Limitar la compraventa en función del origen o la residencia introduce inseguridad jurídica y supone un cuestionamiento de principios básicos del Estado de derecho”, afirma Arenas.

La asociación advierte también de que determinadas intervenciones sobre el mercado inmobiliario podrían tener efectos sobre la oferta. Según su planteamiento, una retirada de viviendas del mercado de compraventa podría reducir aún más la oferta disponible y trasladar parte de la presión al alquiler, con un eventual impacto sobre los precios.

Frente a estas medidas, ABINI reclama impulsar la construcción de nuevas viviendas, facilitar la movilización de suelo, agilizar los procedimientos administrativos y fomentar la colaboración público-privada.

«Baleares necesita políticas que generen vivienda real, no medidas que restrinjan la actividad», sostiene la asociación, que considera que una política centrada en limitar las segundas residencias no aborda la raíz del problema si no va acompañada de medidas para incrementar el parque residencial.

«La vivienda no se resuelve en una legislatura»

ABINI reclama que el debate político sobre vivienda se base en datos y tenga una perspectiva de medio y largo plazo. «La vivienda no se resuelve en una legislatura. Requiere continuidad, planificación y decisiones valientes que permitan recuperar años en los que no se ha generado suficiente oferta», señala Arenas.

La asociación asegura que su intención es reunirse con todas las formaciones políticas con representación en Baleares y contribuir a un debate sobre vivienda que permita compatibilizar el acceso de los residentes con la seguridad jurídica y la confianza necesarias para el funcionamiento del mercado inmobiliario.

«Nuestro objetivo es que Baleares cuente con un modelo de vivienda equilibrado, que garantice el acceso para los residentes y, al mismo tiempo, preserve la seguridad jurídica y la confianza que necesita cualquier mercado para funcionar correctamente», concluye el presidente de ABINI.