El Palmer Alma Mediterránea Palma ha logrado una importantísima victoria ante el ICG Força Lleida por 98-90. El equipo de Álex Pérez y Pau Tomàs ha jugado a un alto nivel defensivo logrando imponerse al tercer clasificado de la LEB Oro para seguir sumando y soñando con la permanencia.

El partido arrancaba con retraso tras romperse uno de los aros de una de las canastas de Son Moix en una acción fortuita durante el calentamiento de los dos equipos. Un 0-6 de salida de los visitantes obligaba a los mallorquines a reaccionar y lo hacían con buenos minutos de juego colectivo para ponerse con 7-8 en el marcador con Kostas Kostadinov liderando el ataque balear con cinco puntos. El equipo balear, sin embargo, vivía un momento delicado viéndose con 9-14 en el marcador pero se reponía y lograba voltear el marcador colocando el 15-14. A partir de ese momento la intensidad defensiva y el acierto desde el triple ponía el partido en 25-16 para los mallorquines que seguían muy intensos en defensa para marcharse con 28-17 al final del primer cuarto.

La intensidad de los locales no bajaba y los de Álex Pérez y Pau Tomás castigaban desde el tiro exterior para iniciar el segundo cuarto de manera brillante colocándose con 39-23 en el marcador con buenos minutos en pista de Marc Peñarroya. Los locales seguían muy metidos demostrando que no iban a bajar ni un peldaño la intensidad y se marchaban en el marcador (46-28), tras siete puntos consecutivos de de Wesley Van Bek que obligaban a Gerard Encuentra a pedir tiempo muerto. El acierto lo cal no bajaba y el equipo se situaba con 55-33 en el marcador llegándose definitivamente al descanso con 61-38 en el marcador.

El tercer cuarto iba a suponer un momento delicado para los baleares que no se encontraban cómodos en la pista y no lograban tener el acierto de la primera parte y veían como el ICG Força Lleida recortaba distancias y se colocaba con 62-46 en el marcador. El mal momento anotador del equipo mallorquín seguía en Son Moix y se vivían momentos delicados rebajando los catalanes la distancia colocándose con 69-55 en el marcador. Los locales no encontraban el camino al aro y el conjunto de Gerard Encuentra se situaba con 69-61 en el marcador. Se lograban recomponer los mallorquines para cerrar el parcial con 76-67 y entrar con opciones de victoria en los últimos diez minutos de partido y sin Elijah Brown, excluido tras una técnica

Se serenaban los isleños tras un tercer cuarto muy irregular y lograban situarse con 83-71 en el marcador a siete minutos tras un triple de Kostas Kostadinov. Los isleños seguían intensos en el partido situándose con 87-75 en el marcador al paso por el ecuador del último cuarto. Marc Peñarroya, tras lograr un 2+1 se tenía que retirar lesionado llevándose la ovación de un Son Moix entregado a los suyos tras un gran partido del catalán. El partido se iba a poner en un verdadero puño pero aparecía la pelea de Pol Figueras para recuperar un balón clave y anotar dos tiros libres para poner el marcador en 98-90 a 25 segundos para el final del partido. El marcador no se movería más y el Palmer Alma Mediterránea Palma lograba una victoria de prestigio que le permite seguir soñando con la salvación.

Palmer Alma Mediterránea Palma: Elijah Brown (17), Wes Van Beck (23), Pol Figueras (5), Kostas Kostadinov (31), Tomas Pavelka (10). También jugaron Marc Peñarroya (12), Joan Feliu (0), Amadi Ikpeze (0).

ICG Força Lleida: Badji (6), Schreiner (5), González (7), Carrera (21), Kavas (10). También jugaron Hughes (8), Lafuente (3), Juani Marcos (8), Rosa (8), Shaquille O´Neal Cleare (14).

Parciales: 28-17, 33-21, 15-29, 22-23.

Árbitros: Olivares Bernabéu, Checa Nebot y Aranzana García. Eliminados por faltas personales Amadi Ikpeze y Juani Marcos. Eliminado tras dos técnicas, Elijah Brown.