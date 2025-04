95-66. El Fibwi cae con estrépito en el primer partido del play off

El Fibwi Palma Bàsquet ha caído por 95-66 en el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso ante el Caja 87. Arrancaba el encuentro con un intercambio de canastas entre los dos equipos de los que salían vencedores iniciales los locales sitúandose con un igualado 8-7 en el marcador. No encontraba el Fibwi Palma Bàsquet el camino a la canasta rival y veía como su rival marcaba un inicio contundente situándose en el marcador con un claro 18-7 que obligaba a los mallorquines a reaccionar pero esa reacción no llegaba y el partido se ponía con 20-9 tras el primer parcial.

En el segundo, el Fibwi Palma Bàsquet seguía con problemas para anotar mientras que los locales, apoyados por un gran ambiente, se colocaban con un claro 28-14 en el marcador. Recortaba distancias en el marcador el Fibwi Palma Bàsquet empezaba a encontrar los puntos necesarios para acercarse en el marcador de San Pablo Situándose el partido con 35-24 a falta de dos minutos y medio para el descanso del partido. El equipo palmesano no lograba voltear la situación marchándose al descanso con 43-26 en el marcador.

Las cosas no arracanban bien en el tercer parcial con un Fibwi Palma Bàsquet desacertado y un Caja87 que seguía haciendo mucho daño desde el triple y ponía un duro 52-27 tras los primeros compases de cuarto. La situación no mejoraba para un Fibwi Palma Bâsquet que no se encontraba en San Pablo y caía por 62-30 a falta de tres minutos para el final del partido cerrándose el cuarto con un durísimo 73-39 para los locales.

En el último cuarto el Fibwi Palma Bàsquet buscaba recortar distancias en el marcador y comenzaba a encontrar puntos situándose el duelo en 83-54 a falta de dos minutos y medio para el final del partido en un momento en el que los árbitros expulsaban a Pablo Cano tras una doble técnica. El partido se cerraba con 95-66 para el Caja87 Baloncesto. El Fibwi Palma Bàsquet jugará la vuelta en casa el próximo domingo a las cinco de la tarde en el Palau D´Esports de Son Moix.

INSOLAC CAJA87 BALONCESTO: Josep Franch (10), Bertain (12), Dedovic (21), Bilalovic (18), Baoko (4). También jugaron Serrano (5), Santos (5),Herrera (7), Bulatovic (2), Latorre (5), Miladinovic (6).

FIBWI PALMA BÀSQUET: Lucas Giovannetti (14), Brian Vázquez (8), Franco Miller (11), Xabi Beraza (18), Christian Cunningham (8). También jugaron Álex Huguet (0), Jon Ander Aramburu (4), Jorge Martínez (0) Patrick Spencer (2).

PARCIALES: 20-9, 23-17, 28-13, 24-27.

ÁRBITROS: Betanzos García y García PArejo. Señalaron doble falta técnica a Pablo Cano, técnico del Fibwi Palma Bàsquet,a Christian Cunningham, Brian Vàzquez y Xabi Beraza.. Eliminados por faltas, Miladinovic y Brian Vázquez.