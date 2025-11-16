83-76. Victoria de prestigio del Fibwi ante el Ourense

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma ha logrado un importante triunfo en casa ante el Club Ourense Baloncesto por 83-76. Los de Pablo Cano han planteado un intenso encuentro ante uno de los rivales más duros de la categoría y, arropados por un Son Moix que ha sido el de las grandes ocasiones para llevar en volandas a los mallorquines a su segundo triunfo consecutivo.

Arrancaba el partido con un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma muy concentrado igualando la intensidad que presentaba el Club Ourense Baloncesto situándose el partido en 11-10 tras los primeros cinco minutos de encuentro. Seguía intenso el partido y ninguno de los dos equipos cedía con intercambio de canastas que dejaban el duelo con 15-16. Los gallegos se ponían por delante en el marcador pero un triple de Jorge Martínez en las últimas acciones del primer cuarto ponía el duelo en 20-22 con el que se llegaba al final del primer cuarto.

Los de Pablo Cano planteaban un segundo cuarto lleno de intensidad y fisicalidad, jugando a un alto nivel ante un rival que no le dejaba despegarse del marcador llegándose al ecuador del parcial con un igualado 29-27 llegándose al final del parcial con un igualado 40-41.

El tercer inicio seguía siendo un calco de los dos primeros con los dos equipos planteando una intensa batalla de la que salía ganador un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que lograba situarse con 52-48 en el marcador firmando un notable encuentro colectivo. El final del tercer cuarto indicaba un igualado 59-57 que denotaba el intenso trabajo de ambos conjuntos en defensa y la seriedad de los de Pablo Cano ante uno de los rivales más exigentes de la liga.

El último cuarto mantenía el nivel de intensidad en todas las acciones con los dos equipos peleando cada balón y llegando con empate a 64 tras los tres primeros minutos de parcial. Kalscheur se erigía en la gran referencia de los visitantes castigando a los mallorquines que seguían planteando un encuentro tremendamente serio que, a falta de tres minutos, se situaba con 72-73 en el marcador. Se entraban en los momentos claves del partido y Son Moix lo sabía aportando aliento desde la grada y apoyo a los de Pablo Cano que respondían a ese apoyo con varias jugada de mérito y con triples marca de la casa de Brian Vázquez que ponían el duelo en 83-76 con el que se llegaba al final del partido logrando así el Fibwi Mallorca su cuarta victoria de la temporada.

Fibwi: Lucas Capalbo (13), Lys Bracey (4), Osvaldas Matulionis (7), Jon Ander Aramburu (16), Pedro Bombino (16). También jugaron Brian Vázquez (19), Jorge Martínez (3), Laron Smith (3), Loic Menuge (2), Juan Bocca (0).

Ourense: Rafa Dias (6), Kalscheur (22), Ken Smith (6), Sean Mcdonnell (5), Romaro Gill (8). También jugaron Okanu (13), Isaac Pérez (2), Martín Fernández (10), Sergi Huguet (2), Martín Iglesias (0), Carlos Jurgens (2).

Parciales: 20-22, 20-19, 19-16, 24-18.

Árbitros: Zafra Guerra, Garvin Domingo, Aranzana García. Eliminado por faltas Romaro Gill.

Incidencias: 2.200 espectadores en el Palau d´Esports de Son Moix. Presenciaron en directo el partido Pedro Vidal, secretario autonómico de Cultura y Deportes del Govern Balear y Pablo Ortells, director de fútbol del Real Club Deportivo Mallorca.