Los 500 escolares del colegio Marian Aguiló de Palma empiezan el curso con el centro apuntalado

Los 500 escolares del colegio Marian Aguiló de Palma han comenzado el curso con este Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) apuntalado dado que no han concluido las obras de reforma que se están ejecutando desde hace unos meses y con el malestar y preocupación lógica de los padres, ante el riesgo de que sus hijos puedan sufrir algún percance.

Como sucede en otros colegios como el del barrio del Molinar de Palma donde también hay trabajos de reforma en marcha, la Conselleria de Educación garantiza la seguridad y la compatibilidad entre la labor docente y la ejecución de unas obras más que necesarias para poner a punto este centro educativo público del barrio de Son Cotoner.

En concreto, los operarios llevan trabajando este verano en la habilitación y construcción de un nuevo núcleo de escaleras, la instalación de un ascensor adaptado y la interconexión de los patios exteriores mediante una rampa. Unas obras de calado que mejoraran la accesibilidad de este centro de enseñanza, si bien algunos padres ante este panorama hablaban de «desastre».

Además, el proyecto contempla la construcción de una rampa en el acceso por la calle Juan Gris, así como la creación de nuevas salidas de emergencia en la sala de actos, el gimnasio y el patio exterior.

La intervención también prevé la sustitución de elementos de carpintería y cerrajería, la demolición de la antigua escalera de emergencia que actualmente está obsoleta dada la antigüedad del centro y la mejora de la salida de emergencia en la planta semisótano del edificio.

Con esta inversión, la Conselleria de Educación a través del Instituto Balear de Infraestructuras y Servicios Educativos (IBISEC) busca reforzar las condiciones de accesibilidad y seguridad en este centro educativo de la capital balear donde hoy se ha iniciado el curso al igual que en el resto de colegios de Baleares.

Las obras han comenzado a este verano, cuentan con un presupuesto de 395.329 euros y un plazo de ejecución de seis meses.