La 40 Copa del Rey MAPFRE se decidirá en una emocionante jornada final

El viento protagonizó la segunda jornada de la Serie Final. Por un lado, retrasó una hora el inicio de la competición; por otro, mostró registros de intensidad e inestabilidad inéditos esta semana. Sólo el Farstar (ClubSwan 36) y el Alcaidesa Marina (Herbalife J70) consiguieron defender sus posiciones al frente de sus respectivas clases. El título se decidirá en una jornada final programada a un único asalto en todas las clases menos en la femenina y en la de J70, que podrán disputar dos.

Los líderes de la 40 Copa del Rey MAPFRE de cara a la última jornada son: Red Bandit (ESP) en BMW ORC 1, Teatro Soho Caixabank (ESP) en BMW ORC 2, Scugnizza (ITA) en BMW ORC 3, Meerblick Fun (ESP) en BMW ORC 4, Hatari (GER) en ClubSwan 50, Nadir (ITA) en ClubSwan 42, Farstar (ITA) en ClubSwan 36, Balearia (ESP) en Mallorca Sotheby’s Women’s Cup y Alcaidesa Marina (ESP) en Herbalife J70.

En BMW ORC 1, el Red Bandit de Carl-Peter Forster supo aprovechar la subida en la intensidad del viento para sacar partido de su rápido TP52. El barco alemán anotó un segundo y un primero, más que suficiente para arrebatar el liderato al DK46 HM Hospitales de Carles Rodríguez (9+6) y encajarle cinco puntos de cara a la única prueba que falta por disputar. Tercero es el argentino From Now On de Ezequiel Despontin, que aventaja por medio punto al Estrella Damm de Luis Martínez Doreste, que llegó a ponerse líder después de ganar la primera manga pero pinchó en la siguiente. El Aifos 500 patroneado por el Rey Felipe fue segundo en la segunda manga del día y ocupa la sexta posición provisional.

En BMW ORC 2, el Teatro Soho Caixabank recuperó el liderato que había cedido ayer. El barco de Javier Banderas ganó la primera prueba del día por un segundo sobre el Rivareno Gelato – Elena Nova, y ambos alternaron posiciones en la siguiente. El defensor del título cuenta con cinco puntos de renta sobre el Swan 42 armado por Christian Plump y Javier Sanz, que empata en la provisional con el Katarina II de Aivar Tuulberg. Cualquiera de ellos puede llevarse el título.

En BMW ORC 3, el Scugnizza de Enzo de Blasio también aprovechó los dos disparos de esta penúltima jornada para recuperar el liderato del que sólo se descolgó ayer. El barco italiano se impuso en las dos mangas, y aprovechó el tropiezo del Brujo de Federico Linares en la segunda (3+14) para afrontar el último día con la mayor renta de toda la flota: 14 puntos. Tercero es el Tanit IV – Medilevel de Nacho Campos (10+2).

En BMW ORC 4, el Meerblick Fun puso orden en la clasificación, revolucionada en la jornada previa después de que sólo uno de los barcos de la clase lograse completar el recorrido en una de las dos pruebas disputadas. Hoy, todos compitieron, todos puntuaron, y el barco de Otto Pohlmann anotó sendos primeros para recuperar el liderato con el que comenzó la Serie Final. Le siguen el Enewtec (2+2) y el Pulpo Negro (4+5).

La clase ClubSwan 50 terminó la jornada con el tercer líder diferente en tres días. Por primera vez en esta edición, el Hatari de Marcus Brennecke encabeza la provisional después de anotar un primero y un segundo, la mejor tarjeta de la clase con diferencia. El barco alemán, que comenzó cuarto la Serie Final, se ha asegurado una plaza en el podio y afronta la única prueba que se disputará mañana con una renta de cuatro puntos frente al OneGroup (9+1 hoy) y de 13 sobre el Niramo (2+10).

El Nadir de Pedro Vaquer es el nuevo líder de ClubSwan 42. El actual campeón del mundo de la clase culminó la remontada iniciada ayer desde la quinta plaza con la que afrontó la Serie Final. Hoy consiguió colocarse en cabeza al ganar la primera manga y ser tercero en la siguiente. Lidera por cuatro puntos al Pez de Abril de José María Meseguer (2+2) y por cinco al mejor de la Serie Previa, el Koyré-Spirit of Nerina de Mirko Bargolini (8+1).

En ClubSwan 36, el italiano Farstar de Lorenzo Monzo (2+3) continúa líder, pero cedió un valioso punto frente a su máxima amenaza, el monegasco G Spot de Giangiacomo Serena (3+1), que acecha ahora a solo dos puntos. Tercero es el turco Facing Future de Mehmet Taki (6+2).

Herbalife J70 y Mallorca Sotheby’s Women’s Cup son las únicas clases que pueden disputar dos pruebas mañana. Llevan seis parciales en la Serie Final que comenzó ayer. En la clase femenina, el Balearia de María Bover recuperó la primera posición de la provisional con la que finalizó la Serie Previa. Tras firmar la mejor tarjeta de la jornada (1+1+2), el barco del RCNP aventaja por tres puntos al Dorsia Covirán de Natalia Vía-Dufresne (4+6+1), empatado ahora con el Soho Boutique Hotels de Eva González (2+3+3).

En Herbalife J70, el Alcaidesa Marina logró defender su liderato al término de las tres mangas del día (3+3+2). El barco patroneado por Gustavo Martínez Doreste encajó un punto a su inmediato perseguidor, el Les Roches – Tripsst de Luis Bugallo, regresó con cuatro puntos de renta, que en una flota tan competitiva no es nada.

La 40 Copa del Rey MAPFRE se decide mañana a partir de las 13:00h. La entrega de premios final se celebrará a las 21:00h en el recinto Ses Voltes, a los pies de la catedral de Palma. La primera salida del día está programada a partir de las 13:00h, y podrá ser seguida en directo a través de la TV oficial de la Copa del Rey MAPFRE en la web del evento, www.regatacopadelrey.com