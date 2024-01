El Supremo admite el recurso que puso Aragón cuando gobernaba el PSOE a favor del pasaporte COVID

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de declarar nulo el pasaporte Covid en la comunidad sigue en disputa. Ahora el Tribunal Supremo (TS) ha admitido el recurso que puso el Gobierno en funciones de Javier Lambán, en julio de 2023, días después de haberse celebrado las elecciones autonómicas del 28 de mayo, contra la sentencia del TSJA. Es decir, puso el recurso habiendo perdido ya las comicios autonómicos.

La sentencia del TSJA de abril de 2023, se debió al recurso que interpuso contra el pasaporte Covid a principios de 2022, el actual portavoz de Vox en las Cortes de Aragón, Santiago Morón, la actual presidenta de las Cortes, Marta Fernández, el diputado de Vox autonómico, David Arranz, y el diputado nacional de Vox por Zaragoza, Pedro Fernández, además de la Asociación Liberum.

Gracias a este recurso, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón declaró nulo el pasaporte Covid el 14 de abril de 2023, a excepción del supuesto previsto en relación a los centros hospitalarios y los servicios sociales especializados para las visitas a los enfermos ingresados y residentes.

En la sentencia se considera que la medida del pasaporte Covid pese a que no impone como obligatoria de manera directa la vacunación o la prueba de no hallarse infectado, «se induce a la adopción voluntaria de medidas tales como la vacunación», suponiendo injerencia «en determinados derechos fundamentales».

La paradoja del recurso de Vox con el pasaporte Covid

De esta manera, en estos momentos, sin que el actual bipartito PP y Vox en el Gobierno de Aragón haya retirado el recurso una vez llegado al poder, se produce la paradoja de que Vox está recurriendo la sentencia del TSJA que le daba la razón.

Siendo además que actualmente la directora de Servicios Jurídicos es de Vox, Alejandra Pastor, que depende de la consejería de Justicia, Despoblación y Cohesión Territorial, liderada por el vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco.

El pasaporte Covid en Aragón y la sentencia del TSJA

Tenemos que retrotraernos al 10 diciembre de 2021, cuando el Gobierno de Aragón liderado por Javier Lambán decidió imponer el pasaporte Covid en los espacios de restauración, hostelería, gimnasios, teatros, a través de la Orden SAN/1665/2021, firmada por la Consejera de Sanidad, Sira Repollés.

Por tanto, en Aragón, como en otras comunidades autónomas, el Gobierno de Lambán impuso que el pasaporte Covid, donde debía constar o bien haber recibido la pauta completa de vacunación, habiendo transcurrido 14 días desde la última dosis; o haberse recuperado de la infección; o disponer de una prueba diagnóstica negativa realizada en las últimas 72 horas.

La medida en aquel momento produjo fuertes manifestaciones en la capital, Zaragoza, en contra de la medida.

El TSJA cuestionó que la Administración hubiera adoptado el pasaporte Covid, habiendo tenido informes que descartaban la idoneidad de la medida.

«La medida no sirve para el fin pretendido, razón por la cual, prescindiremos ya de analizar su proporcionalidad stricto censo (…) pues cabe concluir que la medida no era idónea, ni, por consiguiente, necesaria, para el fin pretendido de control de la enfermedad», decía la sentencia del TSJA, porque los datos estadísticos mostraban, según argumentó, que los contagios no se producen en los espacios de ocio, sino fundamentalmente en el trabajo, los colegios, el domicilio, los hospitales y centros sanitarios.

Es por ello, que el TSJA determinó «oportuno y conveniente» mantener la medida del pasaporte Covid solo en los establecimientos sanitarios, pese a «la vulneración de los derechos fundamentales afectados».

La admisión del recurso por el Tribunal Supremo

Pues bien, ahora el recurso del Gobierno de Aragón, en aquel momento presidido en funciones por Javier Lambán, ha sido admitido por el Tribunal Supremo, sin que PP y Vox hayan abandonado dicho recurso.

Y es más, en la preparación del recurso de casación, de julio de este año, compadeció en representación de la parte recurrida el diputado nacional de Vox por Zaragoza, Pedro Fernández y Liberum.

Por su parte, en el recurso de casación, el Gobierno de Aragón solicitó que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS, reafirmase su doctrina en torno a la suficiencia del marco de la legislación sanitaria para la adopción de medidas restrictivas de derechos fundamentales, debiendo examinarse su idoneidad, suficiencia y proporcionalidad.

El interés del recurso por parte del Supremo

De tal guisa, el Supremo admite a trámite el recurso, entendiendo que presenta interés para la formación de jurisprudencia la siguiente cuestión: «Si las autoridades sanitarias autonómicas pueden adoptar medidas sanitarias que incidan sobre la libertad de empresa en el marco de una crisis sanitaria, con independencia de la previa declaración de cualesquiera de los estados excepcionales previsto en el artículo 116 de la Constitución Española».

Hay que tener en cuenta que como hemos indicado, el único Tribunal Superior de Justicia que declaró nulo el pasaporte Covid en España fue Aragón.