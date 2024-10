Stellantis recibe 133 millones para instalar la gigafactoría de baterías en Zaragoza: «Es un impulso»

Este martes se ha hecho pública la resolución del PERTE VEC III y con ello se ha disipado una duda que inquietaba al Gobierno de Aragón: Stellantis recibirá 133 millones para poder desarrollar su gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza). Así lo ha anunciado el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, durante la cuarta edición de los Premios Impulso, en la capital aragonesa, organizada por Anfac (fabricantes), Faconauto (concesionarios), Sernatuo (proveedores) y la Fundación Ibercaja.

Con esta ayuda, el Grupo Stellantis se garantiza el proyecto más esperado de los últimos años en Aragón relacionado con el coche eléctrico. La concesión de estos más de 133 millones, se suman a los 14 millones de euros del PERTE de descarbonización, que anunció este lunes el ministro en Barcelona. De tal manera que la multinacional ha recibido casi unos 300 millones de euros, de los cuales 26 son préstamos y el resto subvenciones.

En este sentido, el ministro Hereu ha destacado en la gala de premios celebrada en el Mobility City del Pabellón Puente de Zaha Hadid, que desde su ministerio se están dedicando «buena parte de los Fondos al sector de la automoción, con el programa industrial de mayor dotación económica de nuestra historia de apoyo a la industria del automóvil».

Jorge Azcón ha valorado que esta concesión es «un impulso extraordinario». «Aragón agradece a Europa y al Ministerio de Industria que se hayan resuelto las ayudas para que venga una gigafactoría a Aragón. Se ha hecho justicia y se ha dotado al proyecto de una cantidad suficiente para mirar al futuro», ha añadido.

Asimismo, para favorecer el desarrollo de la industria aragonesa y la captación de nuevas inversiones, ha recordado que «es necesaria más inversión en la red eléctrica», vital para aprovechar la capacidad de generación de energías renovables.

Hay que recordar además que el Gobierno de Aragón concedió una subvención a Stellantis por importe de 10 millones de euros (4 millones en 2023 y 6 millones en 2024) para facilitar la electrificación de la planta con la adjudicación de la plataforma STLA Small.

La fábrica de gigafactorías de Stellantis

Desde el Gobierno de Aragón consideran «estratégica» la implantación de la gigafactoría de baterías de Stellantis en Zaragoza. «La actual fábrica de automóviles de esta empresa es el buque insignia de la industria auxiliar en la Comunidad y, por eso, el Gobierno de Aragón ha estado, está y estará comprometido con la factoría y con toda la industria de la automoción», expresa el informe entregado por Jorge Azcón al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, previo a la reunión bilateral de este jueves.

En este documento le pedía la pronta resolución del PERTE VEC III, algo que se ha producido este miércoles, y que se publicará en los próximos días. Se cumple así los deseos del Gobierno de Aragón, cuya resolución hace que la fábrica sea «una realidad», tras meses de larga espera.

Con instalación de la gigafactoría de baterías de Stellantis en Zaragoza, Aragón se posicionará no sólo en España sino en Europa como un nuevo punto de referencia dentro del sector eléctrico. Además hay que tiene en cuenta que Stellantis ha generado en los años que lleva en Aragón, un ecosistema de automoción, que da empleo a más de 25.000 personas en total y hace posible 150 empresas auxiliares. Dando lugar a un potente sector en la comunidad que representa el 25% del PIB, es decir, cinco puntos por encima de la media de España.

Stellantis y el grupo chino CALT

Los cálculos que baraja la compañía en la inversión de este proyecto rondan los 3.000 millones de euros y supondrá unos 3.000 puestos de trabajo. La gigafactoría contará con dos socios, Stellantis y el gigante chino CALT, referente en baterías eléctricas en el mundo, con quien ha sellado una alianza. Esta empresa empezó con baterías para móviles.

Esta gigafactoría de Figueruelas será la cuarta que desplegará Stellantis en Europa, tras Francia, Alemania e Italia, después de competir con Portugal.

Además hay que tener en cuenta que según las declaraciones del embajador chino, Yao Jing, pronunciadas a finales de septiembre en Zaragoza, la marca MG también valora ubicarse en la provincia para instalar la primera fábrica en Europa.

A este respecto, el actual y ex director de la planta de Stellantis en Figueruelas, Antonio Cobo, defendió esta semana en el Think Tank Aragón de la CEOE, del que es presidente, que las fábricas de baterías «anclan la industria del automóvil». Y lanzó una advertencia: «Los países que no las tengan perderán las fábricas de montaje de vehículos porque sus costes son muy altos y harán que sus coches no sean competitivos».

Además analizó que actualmente este sector lo lideran los «chinos»: «Tendremos aquí una instalación que la utilizaremos en Europa y vendrá bien», y añadió, «será de capital chino y beneficios para China». «La diferencia es que supone un cambio a un nuevo modelo económico o nueva globalidad, con culturas y valores diferentes. Esto va a ser un reto para Europa y para Occidente», señaló.