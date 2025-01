Manuel Blasco: «Pasar un mes en la playa pasó de moda, ahora la gente busca tradición e historia»

Aragón es un destino de moda tanto para el turismo internacional como para el nacional. Los datos así lo corroboran. Este pasado año, la comunidad de Aragón aumentó un 5% sus cifras de turismo, logrando captar un 12% de turistas extranjeros más. OKDIARIO conversa con Manuel Blasco, consejero de Medio Ambiente y Turismo del Ejecutivo de Jorge Azcón, sobre el momento que atraviesa la comunidad y el horizonte que propone desde su consejería.

Naturaleza y turismo

En esta legislatura, el turismo cobró un nivel preponderante al que anteriormente había tenido. Por primera vez, la comunidad creaba una Consejería de Medio Ambiente y Turismo en la puesta de Jorge Azcón por una nueva dinámica económica que pusiera en valor en mundo natural.

«Junto a la Basílica del Pilar, el lugar que más visitantes atrae Aragón es el Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en la comarca de Sobrarbe», explica el consejero Manuel Blasco.

«Demuestra que la simbiosis entre medioambiente y turismo es total, y que es bueno para el medio rural aragonés. Aragón tiene la mitad de su territorio forestal. Tenemos, además de Ordesa, cuatro parques naturales y espacios naturales protegidos», señala.

«El concepto de turismo ha cambiado –afirma–. Pasar un mes en la playa pasó de moda, ahora la gente busca experiencias en la tradición, en la historia, en la naturaleza, en la gastronomía».

«Hay que aprovechar esta inercia para que las personas puedan vivir del turismo en las comarcas, y no tenga que irse si no quiere a las grandes ciudades por obligación», sostiene.

«En consecuencia, tenemos que modernizar los destinos turísticos para que la gente reserve online su visita a los parajes naturales. Nadie visita la Alhambra de Granada ni el Bernabéu sin entrada, en los espacios naturales debemos hacer lo mismo para que se produzca un flujo de personas controlado», propone.

Aragón, turismo de tradiciones

Respecto a la preservación de las tradiciones, el consejero habla claro: «Quien gobierna tiene que hacerlo para la mayoría. Lo primero que hay que respetar es la libertad de las personas, a quien no le guste la matancía pública que no vaya. Esto es una tradición de los pueblos. De la misma manera que la gente que no le gusta el fútbol o los toros, no van».

«Un ejemplo es Teruel. Hemos conseguido que febrero sea temporada alta turística con la historia de amor de los amantes de Teruel», explica Blasco, quien ha sido en dos legislaturas alcalde de la ciudad, además de senador y diputado nacional.

«Y otro ejemplo es Motorland. Sólo 20 ciudades del mundo albergan un gran premio de moto GP, y una de ellas es Alcañiz. Este pasado año hemos invertido en mejorar el circuito. Después nos hemos esforzado en dar a conocer su atractivo mundial, y nos sirve para hablar de la comarca del Bajo Aragón, que necesita de un estímulo como éste. Cuando se celebran campeonatos, hay unas 100.000 personas, pero cualquier día del año hay cientos de personas que han pagado para correr en Motorland», revela.

Aragón, destino de América y Europa

En la apuesta por posicionar Aragón en circuito internacional como destino de turismo, desde la consejería han diseñado dos importantes giras. En 2024, la comunidad lanzó una campaña de promoción de Aragón en Iberoamérica. Este 2025, el objetivo es hacerse conocer en Europa.

«Aragón en Iberoamérica tiene tres razones: nos une el idioma –con China nos une menos–, la cultura y la religión. Millones de iberoamericanos ya vienen a Madrid y a Barcelona, donde hay aeropuerto internacional. Lo que les decimos es que no se vayan de España sin visitar Aragón, porque el iberoamericano que viene a nuestro país viene a pasar muchos días», sostiene.

Plan Pirineos: otra vida en Huesca

Uno de los proyectos que vertebran esta legislatura, es la apuesta del Gobierno de Aragón por revitalizar la provincia de Huesca, a través del Plan Pirineos, que «tiene como objetivo desestacionalizar esta región para hacerla viable todo el año, mejorando las infraestructuras y los servicios».

¿Para qué? Manuel Blasco responde con claridad: «Para generar una actividad económica que motive que la gente joven no se tenga que ir de su comarca para encontrar un empleo».

«En Huesca tenemos tres comarcas de nieve: Jacetania, Alto Gállego y Ribagorza. Tenemos que hacer que esta región de Aragón tenga turismo después de la temporada de nieve, es decir, hay que desestacionalizarla. El mejor ejemplo es el tobogán de Panticosa, que con una inversión de 7 millones de euros vamos a crear atracción turística después de la temporada de nieve», declara.

La polémica del clúster del Maestrazgo

Si en la provincia de Huesca, el consenso es casi total, en Teruel la polémica sobre el devenir medioambiental está servida. El macroproyecto de energía renovable que pretende desplegar la multinacional Copenhagen Infrastucture Partners (CIP) ha puesto en pie de guerra a Vox (que lo ha denunciado a la Fiscalía), así como a múltiples asociaciones civiles.

«En España debe darse un debate sobre el tema energético de las renovables, que actualmente es tabú. Respecto al clúster del Maestrazgo, no conviene alarmar a la población en exceso», considera Blasco.

«La magnitud del proyecto hace que la compañía deba informar al Ministerio para autorizarlo y hacer cumplir la normativa medioambiental. Este proyecto proviene de la legislatura anterior, pero que defienden los alcaldes de los municipios afectados, argumentando que les garantiza un dinero en los próximos 20 años que no recibirían de otra manera», expone.

«La comarca del Maestrazgo tiene 2,5 habitantes por kilómetro cuadrado, cuando la UE dice que una comarca por debajo de 12 habitantes, dice que es un desierto demográfico. ¿Qué hay que hacer? Que esta compañía cumpla con la normativa. Es obvio que va a tener un impacto medioambiental, lo que hay que intentar es que tenga el menor impacto posible para que generemos energía renovable y que se beneficien los pueblos», sostiene.

Centros de datos en Aragón y agua

Otro de los temas candentes es el gasto de agua de los centros de datos que se están construyendo en Aragón, y que la sitúan como un centro tecnológico de referencia en el sur de Europa, acogiendo inversiones millonarias de Amazon, Microsoft, Blackstone.

¿Cuál es la visión del consejero? Según Blasco, «la Confederación Hidrográfica del Ebro ha dicho que será inapreciable el gasto de agua de los centros de datos, y que, por tanto, tampoco se alarme la gente. Desde el Instituto del Agua también estaremos atentos para que se use con cabeza el agua, de la misma manera que se lo pedimos a los regantes».