La fatídica historia del torero Chufero que murió en la plaza de Zaragoza ante un toro que no era para él

Sin memoria no hay toreo, como viene aprobar la historia acaecida en la plaza de toros de Zaragoza donde fue cogido el primer torero en el siglo XX, Vicente Gandía, El Chufero y que recoge el tercer número de la revista de toros de Grosella y plata que corre a cargo de la Diputación Provincial de Zaragoza.

Un joven de 27 años que fue a matar a un toro que no le correspondía y por el que acabó prendido de sus cuernos, infliengiéndole una cogida que terminó por costarle la vida a causa de una gangrena inesperada. La muerte del diestro valenciano, de trayectoria modesta, causó gran impresión en la época. De todo esto nos da cuenta el historiador Paco Martínez, director de la revista de toros Grosella y plata, que presentará este miércoles en la Diputación Provincial de Zaragoza.

La Diputación Provincial de Zaragoza, gobernada por el socialista Juan Antonio Sánchez Quero, no se arruga y sigue tirando para adelante, en un momento en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha declarado la guerra a la tauromaquia.

Con este proyecto de investigación taurina, la Diputación se ha propuesto recuperar la memoria de muchas vidas poco estudiadas del mundo del toro, y por la que ha sido felicitado incluso por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

«Nos interesaba conocer la vida de este torero que perdió la vida en el ejercicio de su profesión, queríamos saber la solvencia profesional del controvertido médico que lo tuvo en sus manos y completar la trayectoria de una ganadería ejeana, de casta navarra, que era conocida únicamente por expertos en el tema y de la cual se había publicado muy poco. Desde luego los resultados son sorprendentes, pues leyendo lo investigado salen a la luz pasajes de tres vidas, la del Chufero, la del médico Francisco Arpal y la del ganadero Celestino Miguel», explica Martínez.

El Chufero: quién fue

El Chufero murió el 15 de mayo de 1901, después de torear en Zaragoza el 28 de abril, «habiendo cortado la oreja del tercero, única del festejo», señala, los toreros tenían ganas «de agradar al palco y Vicente Gandía estaba dispuesto a intentarlo todo poniendo a contribución más valor, quizá, que inteligencia».

«Al rematar la suerte el matador no dio bastante salida al novillo y fue cogido, campaneado y volteado aparatosamente, lanzado posteriormente a gran altura y derribado en tierra, dejando sobre la arena un charco de sangre», recuerda.

Según relata Martínez, la herida se había cerrado en falso, reabriéndose durante su viaje de vuelta a Barcelona, y la gangrena se le extendió por toda la puerta, «sufriendo terrible dolores». «En las circunstancias en las que se encontraba el torero, reputados doctores de la ciudad condal declararon que la ciencia era impotente para contrarrestar los efectos de una cornada que, en un principio, se pensó curar en quince días», reseña.

«El Chufero fue el primer profesional muerto en España en el siglo XX de resultas de una cogida», recuerda siendo este historia muy poco conocida en el mundo del toro, «como detalle que no debemos olvidar, para que conste en los anales del toreo, es que en el escaparate de la sastrería que tuvo D. José Solá estuvo expuesta durante mucho tiempo la cabeza disecada de Ventero, el burriciego de Díaz que infirió la herida fatal».

Otra de las cuestiones que la investigación ha puesto de relieve y que recoge la publicación, son los actos benéficos que se llevaron a cabo como homenaje al torero fallecido en Zaragoza, a beneficio de la víctima. Se celebró una función benéfica en la capital aragonesa.

También en Barcelona. Se celebró un festejo en la desaparecida plaza de El Torín, y el empresario de Las Arenas, decidió donar “el seis por ciento de lo que se recau- dase en taquilla durante tres corridas seguidas, idea digna de aplau- so que resultaba más práctica que ninguna otra, porque con ella no se perjudica a nadie, ni a diestros ni a ganaderos y sólo aportaba el empresario”, revela.

Revista de toros gratuita

Este joven revista de toros lleva precisamente el nombre de Grosella y plata en homenaje a otro torero de segunda fila, Joaquín Gil, conocido en los ruedos como El Huevatero (por su oficio anterior, vendedor de huevos), que murió de otra cogida mortal en la plaza de Zaragoza, y del que conocemos muchos más detalles de su vida gracias al estudio de Martínez publicado como primer número de la revista, y que profundizó en la idiosincracia de la fiesta del siglo XIX y las características genuinas que se daban en Zaragoza por aquel entonces.

La edición de esta revista bianual y monográfica está muy cuidada, y corre a cargo de Cristina Martínez Plou. En ella, se estampan numerosas imágenes de la época (retratos, fotografías en blanco y negro, pinturas). También se recogen fragmentos literales de revistas, crónicas taurinas y carteles.

En el mundo editorial taurino actual no existe nada que se le asemeje. Con ello, su director también busca dibujar el espíritu y vida del pueblo y de los personajes «de segunda o tercera fila, que se mantienen anónimos porque no tienen biógrafos e historiadores». Este historiador defiende que «precisamente en esta horquilla es donde se encuentran las gentes del pueblo llano que, aun no siendo conocidas, pueden tener comportamientos tan interesantes porque sus vidas generan aportaciones que mejoran la historia de las mayúsculas y los titulares».