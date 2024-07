El consejero de Agricultura de Vox de Aragón dice que fue cesado y no dimitió: «En ninguna región quisimos irnos»

La confusión de dimisión del consejero de Agricultura de Vox en Aragón queda reflejada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). El viernes se publicó el cese del que fuera consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pero no fue «a petición propia», como se expresó en el boletín. De ahí que en el de este lunes se haya corregido, eliminando esta fórmula, y dejando sólo la expresión «se dispone el cese de Don Ángel Samper Secorún».

Esta corrección es clave para comprender qué ha sucedido durante este terremoto político que ha ocasionado la ruptura de todos los pactos de Gobierno de PP y Vox en las comunidades donde sellaron su compromiso hace sólo once meses, pues, en las cuatro consejerías de Agricultura de Vox en Castilla y León, Valencia, Extremadura y Aragón, no querían romper el pacto: «En ninguna región quisimos irnos», ha expresado a OKDIARIO.

«No compartimos ninguno de los cuatro consejeros de Vox la decisión que se tomó», ha señalado Ángel Samper este lunes en el Hotel Los Girasoles en Zaragoza, donde se ha celebrado la rueda de prensa.

De ahí que Ángel Samper le transmitiera al líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, así como a la dirección general del partido en Madrid, que «no iba a dimitir de momento». «También hablé con el presidente del Gobierno, Jorge Azcón», ha añadido.

Sin embargo, el mismo viernes se publicó en el Boletín Oficial de Aragón, no sólo el cese «a petición propia» de Alejandro Nolasco como vicepresidente primero y consejero de Desarrollo Territorial, Despoblación y Justicia, sino el del consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper.

Consejeros de Agricultura cesados

¿Qué hubiera pasado en otras circunstancias? ¿Habría continuado Ángel Samper en la consejería de no haberse publicado el «cese por petición propia»? El propio Samper en declaraciones a los medios ha confesado este lunes que habría tenido que tomar «una decisión muy complicada» y que, por eso mismo, se tomó el fin de semana para deliberar, «valorando el trabajo que estaba desempeñando el equipo y lo que quedaba por hacer».

«Han decidido por mí», ha denunciado sutilmente aclarando que, de haberse respetado su fin de semana de reflexión, «no sé lo que hubiera hecho».

«Yo no soy proclive a tomar decisiones apresuradas en cuestiones que tienen tanto calado. El viernes, a primera hora, pensando siempre en el proyecto como en el equipo, le trasladé a la dirección nacional de Vox como de Aragón, mi decisión de no dimitir en ese momento, y tomarme el fin de semana, antes de hacer ninguna declaración», ha explicado.

De hecho, en la rueda de prensa del ex vicepresidente de Aragón, Alejandro Nolasco del pasado viernes, no estuvo presente Ángel Samper. Además, Nolasco manifestó a los micrófonos que no había hablado con el consejero, contrariamente a lo que ha reconocido Samper este lunes. Un hecho eso sí que fue interpretado como un gesto de cierta distancia del de Agricultura con las posiciones tomadas desde Madrid.

Sin embargo, había otra aparente explicación, como argumentaron fuentes de la consejería de Agricultura a este periódico para que el consejero no estuviera en esa rueda de prensa. Samper estaba convocado a una reunión ese mismo viernes, junto con el resto de consejeros autonómicos de Vox en España, con el secretario general del partido, Ignacio Garriga, y la vicesecretaria nacional de Acción de Gobierno, Monserrat Lluis, a la misma hora.

La resistencia de Vox: Agricultura

«La sintonía entre las cuatro consejerías de Agricultura de las comunidades autónomas ha sido máxima, hemos visibilizado los problemas del campo español en Bruselas, consiguiendo medidas de flexibilización de la PAC, dicho por el propio comisario», ha destacado.

«Me resulta incomprensible e injustificable que se hayan echado por tierra unos pactos de gobernabilidad que estaban dando sus primeros frutos en el sector agrario y que prometían mucho. En Aragón, en estos cuatro años, podrían haber cambiado muchas cosas», ha lamentado.

«Se han echado por tierra los pactos por una manera de hacer política irresponsable de unos y otros, que no saben pactar ni dialogar ni hacer acuerdos. La vida está para acuerdos y cuerdos», ha criticado.

La labor que estaba emprendiendo Vox en Extremadura, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón, a través de los consejeros, hizo que en estos departamentos se opusieran a romper el pacto, según ha declarado. De éstos, sólo el de Extremadura se ha mantenido en su cargo. El extremeño Ignacio Higuero continúa al frente de la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural, anunciando que se daría de baja de Vox.

Si bien, en el resto de comunidades autónomas los tres consejeros han sido cesado por los Ejecutivos, incluido el propio Ángel Samper, en las reestructuraciones que se han producido en tiempo récord. Alfonso Fernández Mañueco, en Castilla y León, cesó a Gerardo Dueñas; y Carlos Mazón cesó también a José Luis Aguirre Laurrauri, junto al resto de los consejeros. De no haberse producido el cese, por tanto, estaríamos hablando de otro panorama político regional, porque, a la luz de las declaraciones de Samper, ninguno de estos tres consejeros hubieran dimitido.

Agenda 2030 y Pacto Verde

Al tiempo, Ángel Samper, ha señalado que los cuatro consejeros de Agricultura de Vox provenían del ámbito privado. En este sentido ha advertido que en Vox «se ha abierto una época peligrosa» al respecto de los próximos fichajes que puedan hacer en el partido de cara a «verdaderos activos».

«En julio, recibí una llamada de Monsterrat Lluis para proponerme ser consejero de Agricultura. Lo medité y acepté el cargo, con dos premisas: seguir defendiendo el sector y poder elegir el equipo», ha recordado el que hasta entonces era secretario general de ASAJA en Aragón, cargo que dejó para para incorporarse al Ejecutivo del bipartito. Agricultor y descendiente de agricultores, su padre fue el fundador de la cooperativa de Almudévar y socio fundador de la Cooperativa OVIARAGÓN, la mayor cooperativa española ovina.

Durante su labor al frente de la consejería, ha combatido las políticas impuestas desde Bruselas sobre el Pacto Verde y la Agenda 2030: «Esta consejería era un tanque», ha expresado en conversaciones con OKDIARIO. Un hecho que le granjeó la inquietud precisamente de los sindicatos y demás asociaciones tradicionales por dar legitimidad a los nuevos movimientos que emergieron este febrero en el mundo rural al calor de las tractoradas, y que en Aragón se ha materializado en la Asociación Aragón es Ganadería y Agricultura (AEGA).

«Cuando llegamos había poco presupuesto y una administración muy burocrática. Mi prioridad fue aumentar el presupuesto de indigencia que había, pues en 10 años no se había ampliado con fondos propios. Lo aumentamos un 50%, y vamos a pagar dos sequías, la del 2023, que heredamos, y la del 2024», ha defendido.

Si bien, en el ánimo del que hasta hace tan sólo tres días era consejero y pese a la confusión, no ha habido acritud en sus palabras, en una persona de profundas convicciones católicas como es Ángel Samper, quien ha recordado en varias ocasiones a las enseñanzas de su padre y ha agradecido a todo el equipo su trabajo en estos meses.

«Mi padre siempre decía, la pereza es la madre de la pobreza, hija de la ruina, amiga de la desgracia. Éramos once hermanos, y nos despertaba con esta frase. A la media hora, ya estaba ordeñando vacas», ha recordado para expresar que «puedo tener tristeza, pero también tengo la satisfacción del deber cumplido».

Ángel Samper ha dedicado también unas palabras al recién nombrado consejero de Agricultura, Javier Rincón: «Hemos tenido suerte. Es un buen técnico y una buena persona. Tiene toda mi colaboración». Javier Rincón era hasta entonces secretario general de Hacienda. Anteriormente había sido secretario técnico en Agricultura.