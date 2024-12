‘Ataúdes blancos’, la serie aragonesa sobre el terrorismo de ETA sin filtros: «Hay verdugos y víctimas»

Este miércoles llega a televisión Ataúdes blancos, una miniserie sobre el atentado de ETA en la casa cuartel de Zaragoza. Se trata de un documental inédito en la historia audiovisual de España, ya que cuenta por primera vez con el testimonio de una persona del CNI que dirigió la persecución de ETA.

«Tenemos también testimonios que no se conocían hasta el momento. Hemos hecho un trabajo de investigación riguroso, desgranando el sumario, apreciando los detalles», señala el productor de la serie Nacho Navarro a OKDIARIO. «Fue el primer atentado de ETA cuyo objetivo fueron niños. Esto no se puede olvidar», subraya.

La serie esta compuesta por tres episodios que se emitirán a partir de este miércoles en Aragón TV en primicia para ser retransmitidos posteriormente en otras televisiones autonómicas. El objetivo es llegar a la audiencia sobre todo a la más joven, para que entienda que en la historia del terrorismo de ETA sí hay víctimas y verdugos, frente al relato blanqueado por Jordi Évole y los propios etarras.

En respuesta a Jordi Évole

De hecho, los impulsores del documental relatan que nació como respuesta al de Jordi Évole, No me llames Ternera. Pese a las pruebas, el máximo responsable de esta barbarie no ha sido juzgado 37 años después. «Hay cosas que nunca entenderé. ¿Por qué se da voz a terroristas? El cerebro de este atentado con 11 víctimas mortales (cinco niñas, un adolescente, dos embarazadas…) fue Josu Ternera. Es un momento para reflexionar qué se ha hecho mal. Uno de los testimonios del documental lo dice muy claro. Perdió a su padre, a su madre y a su hermana», reivindica Nacho Navarro.

«Cuando volvemos a la hemeroteca de la época vemos que ETA justificaba el atentado de la casa cuartel de Zaragoza. Se exculpaban diciendo que los guardia civiles se parapetaban en sus familiares y sus hijos. Esto es muy grave», incide.

El testimonio del CNI

«El espectador va a encontrar puntos de la investigación que no se han sabido hasta ahora. Además va a comprender cómo se investigaba en aquellos momentos tan difíciles con medios mucho más rudimentarios. Había que jugársela mucho más, tal y como nos cuenta la Guardia Civil, Policía Nacional, CNI…», señala la guionista y directora de Ataúdes blancos, Silvia Ladrero.

«También vamos a indagar sobre la bomba que explotaron en la casa cuartel. Ha sido una de las bombas más fuertes y con mayor carga explosiva de las que utilizó ETA», detalla. «Desde el punto de vista de la criminología tratamos de conocer cómo funciona la mente de un asesino. En este caso, como grupo terrorista, intentar escudriñar cada parte de su mente».

La presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, señala la importancia de que la serie esté contada en primera persona: «No sólo por las víctimas sino por todos los que estuvieron ahí. No dejar que cuente la historia del terrorismo los pro etarras o los partidos cercanos a Bildu que nos están contando una historia distinta de lo que ocurrió».

‘Ataúdes blancos’, primer capítulo

El primer capítulo de la miniserie, titulado Cielos de plomo comienza con los testimonios de algunos de los supervivientes del atentado como José María Pino, que aquel 11 de diciembre perdió a sus padres y a su hermana.

Analizan el impacto que causó este atentado y la situación que vivía España como consecuencia del terrorismo, periodistas como la aragonesa María José Cabrera, Iñaki Gabilondo, Gorka Landaburu, superviviente de un atentado con carta bomba en 2001, o el operador de cámara Nacho París, uno de los primeros en llegar al lugar de los hechos.

Pascual Grasa, guardia civil que vigilaba la casa cuartel aquella madrugada, explica cómo trató de evitar infructuosamente que los terroristas dejaran el coche bomba ante el edificio.

El delegado del Gobierno en Aragón entre 1984 y 1988, Ángel Luis Serrano, revela que el día del atentado recibieron un informe del servicio de información de la Guardia Civil que confirmaba que la banda terrorista había hecho un seguimiento de personas de alta graduación que habían salido del cuartel de la Guardia Civil, también de una cafetería, edificios y recorridos de la Policía Nacional.

Entre los testimonios incluidos en este primer capítulo está también el del exministro del Interior, Jaime Mayor Oreja o el de la que fuera alcaldesa de Zaragoza y presidenta del Gobierno de Aragón y del Congreso de los Diputados, Luisa Fernanda Rudi, que recuerda el impacto «inenarrable» que le causó el funeral que días después se celebró en la basílica del Pilar. El objetivo de los terroristas era «que cualquier persona se sintiera objetivo», subraya.

Este trabajo ha sido producido por Amairu Producciones con la colaboración del Gobierno de Aragón, Aragón TV y la Asociación de Víctimas del Terrorismo para mantener el recuerdo de un atentado que conmocionó a la sociedad.

La presentación en los cines Palafox

La presentación de la serie se celebró en la velada del martes, donde reunió en los Cines Palafox de Zaragoza a familiares de las víctimas, responsables de la investigación y autoridades. Entre los asistentes, el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón; la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; y la directora general de la CARTV, Raquel Fuertes.

«Vengo a esta presentación conmocionada, con el corazón en un puño. El Ayuntamiento de Zaragoza estamos dando un fuerte apoyo a la Asociación Víctimas del Terrorismo. Lamentablemente no sienten este apoyo en todas las instituciones. Muchas veces sienten que las víctimas son las grandes olvidadas de la historia, y en cambio se conocen los nombres de los verdugos», sostiene la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, incidió que en esta serie «se va a contar la verdad de quiénes son los terroristas, los asesinos y los herederos, como Bildu».