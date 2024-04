La alcaldesa de Zaragoza tacha de «hipócrita» la reacción de Pilar Alegría: «El PSOE sólo blanquea a ETA»

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha valorado la reacción de la ministra de Educación, Pilar Alegría, por la posición de EH Bildu sobre ETA de «hipócrita».

Lo ha hecho este miércoles, en la inauguración de la exposición La voz de las manos blancas, precisamente en homenaje a la memoria de las víctimas de la banda terrorista, donde la alcaldesa zaragozana ha asistido junto con la senadora del PP, Marimar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco.

Según la Chueca, la perplejidad y sorpresa que mostró este miércoles su paisana Pilar Alegría por las declaraciones del candidato a la presidencia del País Vasco sobre ETA, es sólo una estrategia política en «plena campaña electoral».

ETA, PSOE, Bildu y la campaña electoral

Tal y como pudimos contemplar este pasado martes, el candidato a lehendakari por EH Bildu, Pello Otxandiano, fue incapaz de considerar a ETA como una banda terrorista, en una entrevista radiofónica concedida a la SER. Esta posición sobre ETA, de quien las encuestas dan como ganador en las próximas elecciones vascas, ha sido un escándalo para la sociedad española en su conjunto.

En consecuencia, la ministra zaragozana Pilar Alegría, afirmó el mismo martes que «todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista». «No reconocerlo así no es sólo cobarde, sino un absoluto desprecio por las víctimas, hacia la sociedad española, vasca y, desde luego, demuestra un negacionismo incompatible, absolutamente incompatible, con la propia historia de nuestro país, con la democracia, que fue quien derrocó al terrorismo», añadió.

Chueca sobre Pilar Alegría

Sin embargo, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha salido de nuevo al ruedo político para advertir la «hipocresía» de las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría sobre Bildu y ETA.

«Es una hipocresía absoluta, no hay nada nuevo. Bildu nunca ha reconocido que ETA ha sido terrorismo, nunca ha reconocido a las víctimas del terrorismo, y, por lo tanto, la sorpresa que ahora manifiesta la portavoz del PSOE, es básicamente hipocresía, porque estamos en campaña electoral», ha expresado Chueca sobre quien fue cabeza de lista en Zaragoza por el PSOE, en las últimas elecciones nacionales.

«La pregunta es si va a cambiar el PSOE los pactos que tiene en el Congreso de los Diputados, ahora que ha descubierto que Bildu no condena el terrorismo ¿Va a devolverle la alcaldía de Pamplona a UPN?», ha expresado.

Hay que recordar que Chueca no es la primera vez que da un paso al frente en la defensa de las víctimas de ETA, así como de señalar los objetivos de Bildu. A finales del pasado diciembre, tuvo un enfrentamiento con el ex alcalde de Estella, Koldo Leoz, precisamente por denunciar la maniobra del PSOE con Bildu para arrebatar la alcaldía a Cristina Ibarrolla de Unión del Pueblo Navarro (UPN).

«No lo van a hacer, simplemente es parte de ese discurso de las elecciones. El PSOE ha hecho durante muchos años es contribuir al blanqueamiento de la banda terrorista ETA, contribuir al olvido del terrorismo de ETA, y contribuir al blanqueamiento de Bildu», ha criticado.

La Ley de Memoria Democrática y Bildu

Otro de los aspectos que ha subrayado la alcaldesa de Zaragoza, y que evidencian la hipocresía del PSOE, es la Ley de Memoria Democrática que sitúa a la banda terrorista ETA en una posición de víctimas así como amnistía de la memoria del pasado su actos criminales previos a la Transición, a fin de presentarlos como un instrumento necesario para superar la dictadura de Franco.

«El PSOE ha pactado con Bildu una Ley de Memoria Democrática que básicamente borra el pasado y es una amenaza para las familias de las víctimas. Se está haciendo una manipulación de la historia, y se está escribiendo otra historia en los libros de texto», ha criticado.

«Todo eso es con el consentimiento del PSOE para poderse mantener en el Gobierno y que Pedro Sánchez siga durmiendo en la Moncloa, porque hoy el PSOE gobierna en España por los votos de Bildu, y no renuncia a la los votos de Bildu, así que me parece una hipocresía absoluta sólo porque ahora están en campaña electoral», ha añadido dejando de manifiesto la relevancia que tienen iniciativas cívicas, como la exposición promovida por la Fundación Miguel Ángel Blanco, que podrá verse al aire libre en Zaragoza, hasta el 17 de mayo, en el paseo Independencia.

En la inauguración de este miércoles, Chueca ha recordado los 853 asesinatos, los 3.500 atentados y más de 7.000 víctimas «que escribió con sangre ETA en la historia de España», para, a continuación, defender que «Zaragoza no va a blanquear lo que ETA hizo, sino todo lo contrario: no nos cansaremos de recordar a las víctimas y de señalar a los verdugos que no han pedido perdón».