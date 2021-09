El portavoz del grupo de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha supeditado el apoyo de la formación a los Presupuestos de 2022 al cumplimiento de cuestiones como «la okupación, la inmigración ilegal, el género, la Memoria -histórica-, Canal Sur o las auditorías» a los entes instrumentales de la administración autonómica. La Junta habrá de «cumplir lo acordado» con Vox en dichos asuntos si quiere «el apoyo» de este grupo, ha subrayado Gavira.

En declaraciones en una rueda de prensa celebrada este miércoles en el Parlamento andaluz, el portavoz de Vox ha defendido que si el Gobierno de Juanma Moreno tuviera «voluntad política» de aprobar los próximos Presupuestos, debería «empezar por dar cumplimiento a aquellos puntos que siguen pendientes de cumplirse en relación al acuerdo de investidura» que su grupo alcanzó con el PP-A al inicio de la legislatura y «a los tres acuerdos presupuestarios» suscritos entre Vox y el Gobierno andaluz para las cuentas de 2019, 2020 y 2021.

«Es muy fácil, tiene que cumplir lo acordado», ha insistido Gavira en relación al Gobierno andaluz antes de apostillar que el Ejecutivo «no tiene voluntad política de sacar los Presupuestos del año que viene» y «no quiere», por tanto, que se aprueben las cuentas autonómicas de 2022, si bien está aplicando la técnica del «ventilador» para desviar la «responsabilidad» de una posible prórroga del Presupuesto de 2021 tanto a Vox como al PSOE-A.

Frente a ello, el representante de Vox ha reivindicado que su grupo ha «priorizado Andalucía y la responsabilidad frente a los andaluces» desde el inicio de la legislatura «para que esta tierra se olvide de las políticas de izquierda» que desde este partido han venido a «combatir», según ha querido recalcar.

Sin embargo, ha sostenido que el Gobierno de PP y Cs «no tiene voluntad política de acabar con el tinglado socialista», y de «las declaraciones de los distintos miembros» del Ejecutivo que se han venido produciendo tras la publicación, a finales de julio, de las auditorías al sector instrumental, se deduce que «lo van a dejar todo tal como está».

Para Manuel Gavira, el Gobierno andaluz «está haciendo el tiroriro», es decir, «está imitando la música de que quiere Presupuestos, pero no están tocando los instrumentos, sólo están imitando los sonidos». «Lo que nosotros pensamos es que el Gobierno andaluz no está interesado en unos nuevos Presupuestos, por eso no cumple», y «por eso el acercamiento que le pueda hacer el PSOE va a ser desechado», ha argumentado.

El Gobierno de la @AndaluciaJunta no quiere que haya presupuestos. Juanma Moreno se olvida de que es presidente y ha tenido distintos presupuestos porque VOX ha priorizado Andalucía y los andaluces. La responsabilidad de que haya presupuestos no es de VOX, es de la Junta. https://t.co/vYjIKcIllq — Manuel Gavira🇪🇸 (@GaviraVox) September 8, 2021

«El momento de cumplir»

En esa línea, Gavira ha insistido en señalar que «la responsabilidad de que haya Presupuestos en Andalucía no es de Vox», sino «del Gobierno» de la Junta, para recordar después que «existen muchas cuestiones que siguen pendientes» y que su partido «no ha venido al Parlamento andaluz únicamente a bajar impuestos».

Por ello, «ahora toca el momento de cumplir», ha aseverado el portavoz de Vox, quien ha subrayado que lleva «cuatro meses» en el cargo «diciendo lo mismo», a la vez que ha defendido, a preguntas de los periodistas, que la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) «debería decirle al Gobierno andaluz que cumpla» si quiere que haya nuevos Presupuestos, porque es el Ejecutivo autonómico el que «tiene que recibir la presión» para que haya nuevas cuentas.

Con todo, Gavira ha concluido advirtiendo de que, «mientras que esté Vox» en el Parlamento andaluz y este partido «sea influyente y decisivo a la hora de tomar iniciativas, va a ser responsable».