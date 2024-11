Vox rechaza 1 millón de la Diputación de Sevilla (PSOE) para África y América: «Primero los sevillanos»

Vox ha mostrado este martes su rechazo a que la Diputación de Sevilla del socialista Javier Fernández haya aprobado la concesión de ayudas por valor de 1,1 millones de euros destinada a proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria en países desfavorecidos de África y Sudamérica. Ante ello, el diputado provincial de Vox en Sevilla, Rafael García Ortiz, se ha mostrado contrario a esta financiación pública ya que «la prioridad deben ser los sevillanos, porque primero tenemos que arreglar los problemas de nuestra provincia».

«No se puede ni se debe despilfarrar el dinero de los sevillanos, que vendría muy bien para hacer obras necesarias en Sevilla», ha explicado este martes el diputado provincial de Vox, que recuerda que «nuestra provincia está muy necesitada de inversiones e infraestructuras y esa cantidad podría venir muy bien. Cuestiones relativas al transporte, la sanidad o la educación deben ser prioritarias», toda vez que la Diputación carece de competencias de gestión en las materias aludidas.

«La izquierda cree quedar muy bien haciendo castillos en el aire con su lenguaje buenista, pero lo cierto es que esas actuaciones en África y subvenciones a ONG no solucionan los problemas, y menos todavía los de nuestros vecinos», ha considerado. «Entendemos que hay cuestiones humanitarias en terceros países, pero si no solucionamos nuestros problemas, ¿cómo vamos a solucionar los de los demás? Eso no es serio ni justo», apostilla el diputado provincial.

Ayudas

El Consejo Asesor de Cooperación de la Diputación de Sevilla, presidido por el diputado provincial de Empleado Público, Francisco Toajas, órgano que ha aprobado la concesión provisional de ayudas para la cofinanciación de proyectos de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria para Entidades Locales, Mancomunidades y Consorcios de la provincia, así como las dirigidas a las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGDs), por un total de 1,1M€.

En cuanto a la colaboración financiera con entidades locales y mancomunidades, la inversión prevista de 346.080€ se distribuirá en África (10 proyectos), Centro América y Caribe (6 proyectos), Sudamérica (2 proyectos) y Europa (1 proyecto). Mientras que con los 779.850€ de apoyo a las ONGDs se actuará en África (13 proyectos), Centro América y Caribe (8 proyectos), Sudamérica (6 proyectos) y Asia (1 proyecto).

Estas líneas de subvenciones están contempladas en el Plan Estratégico de Subvenciones del Área de Empleado Público 2023/2024. “Nuestro objetivo es apoyar a los países menos favorecidos para el logro de su desarrollo de forma sostenida, continua y en armonía con su entorno, desde una concepción integral e interconectada, viva y dinámica, poniendo el énfasis en el desarrollo sostenible y la solidaridad global”, ha explicado Toajas.