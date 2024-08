Pepa Millán (Vox): «Hay barrios con mucha inmigración ilegal de los que tuvimos que salir escoltados»

María José Pepa Rodríguez de Millán Parro (Cabra, 1995) es la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados desde al año 2023, donde, desde su inicio como dirigente parlamentaria, ha abanderado una lucha incansable contra las políticas de fronteras abiertas que fomenta el Gobierno socialista de Pedro Sánchez. A su juicio toda persona que entre de forma ilegal en España debe ser inmediatamente deportada a su país de origen. «No se puede premiar la delincuencia», afirma la portavoz de la formación conservadora en la Cámara Baja. Además, confiesa que ha conocido barrios muy peligrosos por la inmigración ilegal «de los que tuvimos que salir escoltados».

Sentada en el plató de OKDIARIO responde a todas las preguntas de este medio con rotundidad y convicción. Asegura que su partido nunca se ha movido de sus posiciones ideológicas y que continuarán haciendo una «oposición total y frontal» a la inmigración ilegal. Este problema, dice, está fomentado por Pedro Sánchez y el PSOE, los cuales están promoviendo un efecto llamada. «Ceuta y Melilla se están convirtiendo en plataformas de reparto de inmigrantes», advierte.

P.- Este verano hemos vivido una auténtica invasión migratoria en Ceuta, Melilla y Canarias. Ahora el PP parece haber endurecido el discurso y Vox se lo recrimina porque no es lo que decían hace unos años…

R.- Lamentablemente es algo que llevamos padeciendo muchísimo tiempo, muy especialmente en lugares como Canarias, Ceuta o Melilla, que se están convirtiendo en plataformas para llamar a la inmigración ilegal y distribuir a todas estas personas que llegan de forma ilegal por todo el territorio penínsular. Y esta situación tiene responsables. El primero de ellos el Gobierno de España, que está llevando a cabo unas políticas que están desembocando en un efecto llamada que siempre hemos denunciado. Nosotros, lo que pedimos y lo que denunciamos no tiene que ver ni más ni menos que con la cruda realidad que se está viviendo en todas esas regiones saturadas y lo que nosotros estamos pidiendo es un respeto a nuestras leyes y a nuestras fronteras y que es el Gobierno el que tiene que hacer valer todo eso: hacer valer los acuerdos internacionales y deportar a esas personas que llegan aquí de forma ilegal. A nosotros lo que nos parece bastante preocupante es que el que es formalmente el principal partido de la oposición le haya comprado ese discurso buenista al Partido Socialista, disfrazando de una falsa solidaridad lo que no es más que la imposición de la inmigración ilegal en España con todas esas consecuencias que estamos viendo: la inseguridad en muchos barrios, en muchas calles, la degradación de los servicios públicos que están absolutamente saturados… Es decir, que estamos viendo situaciones reales que muchos españoles padecen y que están siendo fomentadas por estos partidos. Precisamente, en el Congreso de los Diputados se votó iniciar los trámites para la regularización de la situación administrativa irregular de 500.000 inmigrantes ilegales en España.

P.- Pero luego, desde el PP, piden también la participación de la Armada…

R.- Claro, eso es lo que nosotros denunciamos. Es decir, todo el mundo sabe qué es lo que ha dicho Vox desde el primer momento respecto de la inmigración ilegal: que hay que hacer valer nuestras fronteras, nuestras leyes, los acuerdos internacionales, que hay que deportar al que entra ilegalmente y al que cometa delito grave y que no se puede regalar la nacionalidad. El problema está en que no sabemos muy bien qué es lo que piensa el principal porque es, en teoría, el principal partido de la oposición en España. Tenemos un Partido Popular que antes del verano votó junto al PSOE y a su socio iniciar los trámites para regularizar a 500.000 inmigrantes ilegales. Tenemos un Partido Popular que, un día dice que hay que desplegar a la Armada para luchar contra la inmigración ilegal, y al otro, en Andalucía; tenemos al señor Juanma Moreno diciendo que aquí hay que acoger a todos los inmigrantes ilegales porque ellos «tienen un corazón así de grande». O tenemos a la señora Ayuso y diciendo que son tan españoles como Abascal. Y hace unos días el señor Feijóo diciendo que no se pueden admitir los inmigrantes ilegales que vienen con las mafias de tráfico de personas.

P.-Por eso ustedes rompieron con el PP…

R.- Nosotros no rompemos los gobiernos, los gobiernos lo rompe el Partido Popular faltando a su palabra, porque nosotros suscribimos una serie de acuerdos que permitían la gobernabilidad en distintas regiones. Cuando el Partido Popular incumple su palabra, falta a su promesa con sus electores y dice que admiten ese reparto de los menas, ellos son los que rompen el acuerdo de gobierno y nosotros no podemos colaborar con esas políticas iniciadas por el Partido Socialista que están desembocando en un efecto llamada muy peligroso y de una forma absolutamente irresponsable. El Partido Popular compra ese discurso, falta a su palabra y de una forma también muy irresponsable acaba con esos gobiernos.

P.- ¿Qué va a exigir Vox a cambio de dar su apoyo al Partido Popular?

R.- Pues lo mismo que hemos exigido siempre. Yo creo que más bien esa pregunta se la tendrían que hacer al Partido Popular. ¿Qué es lo que van a hacer a partir de ahora? Nosotros vamos a exigir lo mismo que hemos exigido siempre: oposición total y frontal a la inmigración ilegal, porque no se puede premiar la delincuencia. España tiene unas fronteras, tiene una Ley de Extranjería, tiene unos acuerdos internacionales firmados. Es decir, que nosotros no estamos planteando nada nuevo, pero sí le pedimos al Partido Popular que haga una oposición frontal y si está de acuerdo con esas políticas del PSOE en cuanto a la inmigración ilegal se refiere que lo digan abiertamente, pero que no engañen a los españoles.

P.- ¿Por qué tanto interés del Gobierno en trasladar a cientos de inmigrantes ilegales desde Canarias? ¿Qué hay detrás de la inmigración ilegal?

R.- Pues ésa es una pregunta que nosotros nos hacemos y que le hacemos al Gobierno, porque España tiene acuerdos internacionales firmados, algunos de ellos con Marruecos. Entonces, ¿por qué el Gobierno de España no se planta frente a Marruecos y le exige que acoja de vuelta a todas esas personas que Marruecos nos lanza como una forma de chantaje? Es decir, ¿qué es lo que teme el Partido Socialista de Marruecos? ¿Qué es lo que le debe?

P.- Sánchez ahora está en África. ¿A qué va?

R.- A hacerse la foto, porque ellos, en el fondo saben que la inmigración ilegal es un problema y Sánchez también lo sabe y está viendo lo que les está pasando a otros líderes de la izquierda en Europa: que esos partidos están en el más absoluto declive porque han fomentado la inmigración ilegal que tiene consecuencias reales. Sánchez lo sabe porque es una realidad y que el próximo en caer puede ser él. A nosotros nos preocupa también la consolidación del negocio de las mafias. Porque si esos inmigrantes ilegales que llegan a Canarias, Ceuta y Melilla los distribuyes por el territorio nacional y cruzan a la Europa occidental, que es lo que buscan estas personas, lo que tú estás promoviendo es que lleguen cada vez más personas. Nosotros lo que pedimos es que se frene el efecto llamada.

P.- En TVE una presentadora dijo que la llegada de estos inmigrantes era un enriquecimiento cultural…

R.- Esa señora vivirá en su casa con seguridad apartada de lo que es la vida real, porque en muchos barrios de España se está viendo la degradación que trae consigo la inmigración ilegal. Nosotros estuvimos durante la campaña electoral en el barrio de San Francisco y aquélo no es España, no ves mujeres por la calle, ves barrios tomados por la inmigración ilegal y la inseguridad. Lo vemos también en muchos barrios de Cataluña, lo vemos en muchas ciudades, como Lérida, con un casco histórico totalmente asediado. Esta gente que hace ese discurso buenista, pues vivirá muy alejada y nunca habrá tenido ningún problema de nada. Pero claro, es que es muy cómodo hacer ese tipo de discurso desde una casa con seguridad. Pero hay muchos españoles de a pie que sí lo sufren.

P.- ¿Por qué el Partido Popular no quiere citar a Begoña Gómez?

R.- Pues porque no son oposición. Realmente, yo desconozco los verdaderos motivos, pero por alguna razón el Partido Popular ha renunciado a ser oposición al Partido Socialista y se cree que esto es algo personal contra Begoña Gómez. Y esto no es nada personal. De lo que se trata es de que la mujer del presidente del Gobierno se ha valido de su posición para beneficiar a una serie de empresarios que son de su círculo, facilitandoles la adjudicación de contratos financiados con dinero público, es decir, con dinero de todos los españoles. Esto es un asunto que nos afecta a todos los españoles. Es evidente que la adjudicación de esos contratos, esa facilidad en el patrocinio de la cátedra de Begoña Gómez, no hubiera sido posible si ella no hubiera sido la mujer del presidente del Gobierno. Nosotros, desde luego, la llamaremos a declarar en las comisiones que sean necesarias, tanto en el Congreso como en el Senado. Y si no responden lo tendrán que hacer en un juzgado. Es decir, nosotros vamos a llegar hasta el final y vamos a agotar todas las vías posibles.

P.- Parece que está cada vez más claro que Sánchez sí tiene que ver en los negocios de Begoña que esto ya no es una cuestión sólo de su mujer…

R.- Por supuesto, porque si la señora Begoña Gómez ha podido hacer todo eso y ha tenido esa capacidad de influencia y esos empresarios se han beneficiado de su posición ha sido porque es la mujer del presidente del Gobierno. Y si Sánchez no fuera el presidente del Gobierno, pues a lo mejor esto no habría tenido lugar. Es decir, que es inherente a la condición de presidente de Gobierno todas estas irregularidades que estamos viendo. Y en base a las cuales, nosotros nos personamos como acusación popular. Nosotros creemos que hay una serie de actuaciones que no se ajustan a la legalidad y que habrá que investigarlo.

P.- ¿Cómo ve el caso del hermano de Sánchez? ¿Cree que le veremos declarando también y y sentado en el banquillo?

P.- No lo sé, pero aquí lo importante es denunciar todas estas irregularidades y hacer todo lo que esté en nuestra mano para que sea un juzgado quien dirima si hay una serie de responsabilidades o no, y si ha habido irregularidades o no, por eso nosotros también denunciamos esa pasividad de un Partido Popular absolutamente blando con el Partido Socialista y que renuncia a llamar a declarar a la mujer del presidente del Gobierno. También estamos investigando si hay irregularidades en la actuación del hermano del presidente del Gobierno, que también parece ser que las hay. Pero lo importante es estar dispuesto a denunciar esas irregularidades y a hacer una oposición que, a día de hoy, únicamente está haciendo Vox.

P.- La sensación que hay es que la oposición está cada vez más distanciada, cada vez más dividida, y así va a ser muy difícil conseguir que Sánchez deje el poder. ¿Se lo han planteado más allá de las diferencias que tienen con el Partido Popular?

R.- El mejor flotador de Sánchez es un Partido Popular dispuesto a salir a rescatarlo cada dos por tres. Ese es el problema. Pero aquí hay que decir que la culpa no es de Vox, porque Vox nunca se ha movido del sitio en el que está. Nosotros siempre hemos denunciado lo mismo, siempre hemos planteado el mismo programa. Aquí, los que han cambiado de opinión son los miembros del Partido Popular, porque, si nosotros firmamos acuerdos en base a la confianza que nos dan los españoles para poder formar gobierno en coalición y echar a la izquierda, lo mínimo que se debe hacer es cumplir con esos acuerdos y no faltar a la palabra. Nosotros confiamos en que el Partido Popular iba a cumplir con su palabra y la ha incumplido. ¿Qué es lo que da oxígeno a Sánchez? Comprarle sus políticas. Nos fuimos de vacaciones de verano con un pacto entre el Partido Popular y el Partido Socialista para repartirse los jueces. El PP votó a favor de la regularización de 500.000 inmigrantes ilegales junto con el PSOE y con sus socios. Entonces, ¿quién le da el oxígeno a Sánchez? ¿Vox o el PP? Tenemos al PP diciendo que ellos no van a llamar a declarar a la mujer del presidente del Gobierno, porque es que eso no va con ellos. Si el Partido Popular continúa así, por supuesto que tendremos Sánchez para rato, pero nadie le podrá recriminar a Vox que ha cambiado su posición.

P.- ¿Cómo vio el espectáculo de la fuga de Puigdemont? ¿Había un pacto previo para que Salvador Illa fuera investido presidente o fue todo una casualidad?

R.- De casualidad nada. Nadie que tenga dos dedos de frente se puede creer que se les ha escapado Puigdemont. Es decir, Puigdemont dijo antes de venir que él va a venir. Se planta en Barcelona, le colocan un atril para que dé un discurso y allí nadie hace absolutamente nada. Y luego se monta en un coche y se va. Y nos quieren hacer creer que se les ha escapado. Es evidente que había pactos para que esto sucediera.

«En ningún lugar del mundo se ha visto que a un prófugo de la justicia se le ponga una alfombra roja para venir»

P.- Pero los Mossos dicen que sí, que se les escapó…

R.- Y, ¿usted se lo cree? Porque eso no hay nadie que se lo crea. Es decir, un prófugo de la justicia que pone un pie en territorio nacional debe ser detenido ipso facto. En ningún lugar del mundo se ha visto que a un prófugo de la justicia se le ponga una alfombra roja para que venga, un atril para un discurso y se le monte en un coche para que se vaya. Es evidente que había un pacto porque el Partido Socialista le debe el Gobierno a los separatistas y forma parte de toda esa ristra de concesiones que, en beneficio de los separatistas y contra los españoles, el PSOE está llevando a cabo. Le han dejado ir, por supuesto.

P.- ¿Cree que Junts, a corto plazo, le puede retirar los apoyos a Sánchez?

R.- No sabría responder con rotundidad. Lo que sí puedo decir es que Junts nunca va a estar mejor que con un Gobierno de Sánchez que les da todo lo que piden.

P.- Es decir, la posibilidad de una moción de censura la dan por descartada…

R.- Esos son escenarios futuribles que, visto el panorama, son imposibles de adivinar. A día de hoy lo que tenemos y sobre lo que podemos opinar con plena certeza es que Junts, igual que el resto de separatistas, no van a estar mejor con otro gobierno que con este que les da absolutamente todo lo que piden y que viven del chantaje. Ellos chantajeando, un Gobierno que se deja chantajear y enfrente una oposición que no es tal.

P.- Imagínese que Junts presenta una moción de censura contra Sánchez ¿Qué haría Vox?

R.- Donde estén los separatistas no va a estar Vox.