Víctimas de Adamuz tras la reunión con el presidente de Adif: «No está capacitado para el puesto»

La Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se reunió el martes pasado con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, para esclarecer las causas del accidente ferroviario del 18 de febrero que causó la muerte de 46 personas.

Mario Samper, el portavoz de la agrupación, tras la reunión, ha asegurado a OKDIARIO Andalucía que «no han salido muy satisfechos». «Le hemos hecho preguntas similares a las que respondió en su comparecencia en el Congreso y mantiene todos sus argumentos respecto a la retirada del material del lugar de los hechos los días posteriores al accidente y nos dice que la CIAF ya se había ido del lugar y que había terminado la investigación, pero nosotros sabemos que la investigación, a día de hoy, no la ha terminado.»

El único aspecto compartido entre las víctimas del accidente de Adamuz y el presidente de Adif es que el sistema ferroviario necesita mayor inversión para evitar desastres similares al ocurrido el pasado febrero. «Nos ha comentado que la auscultación de las vías, que era lo que podría haber descubierto que la vía estaba rota horas antes, no ha aumentado», señala Samper.

De este modo, durante la reunión, que se ha prolongado durante más de tres horas y media, las víctimas le han trasladado que debe asumir responsabilidades y que no estaba «capacitado» para el puesto. Sin embargo, Marco de la Peña ha dejado claro que, «precisamente por la responsabilidad que tengo, me voy a quedar hasta que se sepa qué es lo que ocurrió y si él ha tenido responsabilidad».

Para Mario Samper y el resto de víctimas, el máximo culpable del accidente es el presidente de Adif por desconocer que «20 horas antes, la vía estaba rota. Hay indicios de que esto fue así, pero él sigue diciendo que no, que no estaba rota la vía. Hemos visto documentos que muestran la caída de tensión durante esas 20 horas y que no se recupera».

Primera reunión

La del pasado martes fue la primera de la ronda de contactos que se prolonga durante la semana y con la que la entidad quiere hacer llegar una serie de consideraciones, así como «que se conozca la verdad y se haga justicia».

Así, están previstas reuniones este miércoles 8, por videoconferencia, con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril y el próximo jueves 9 con un directivo de Iryo, ya que uno de los dos vagones siniestrados pertenece a la compañía italiana.

Al directivo de Iryo la asociación quiere exponerle «la gestión que ha realizado con las víctimas», así como «algunas quejas o sugerencias», mientras que de la Agencia Europea quieren conocer «cuál es su grado de implicación en los trabajos que hace la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y «su grado de fiscalización sobre los mismos y «en qué manera se va a producir ese control».

Por otro lado, la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz se concentrará en el Congreso de los Diputados, en Madrid, el próximo 15 de abril como tenían previsto, después de que este martes hayan recibido el visto bueno a su petición por parte del Ministerio de Interior.

El balance del trágico accidente fue de más de un centenar de heridos y 46 personas fallecidas y afectó especialmente a la provincia de Huelva, con 28 víctimas mortales. La última persona, una mujer de 42 años natural del pueblo onubense de La Palma del Condado, falleció días después del accidente tras permanecer ingresada en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

La mayoría de las víctimas mortales eran españolas, excepto tres que eran ciudadanas de Marruecos, Rusia y Alemania. Según las informaciones que se fueron conociendo horas y días después, 28 de los fallecidos tenían su lugar de residencia en Huelva; nueve en Madrid; dos en León, otras dos en Córdoba, uno en Alemania, otro en Alicante, uno en Málaga, uno en Tenerife y otro en Ceuta.